Johannes Hartl az augsburgi MEHR-fesztiválon: Térjünk vissza az első szeretethez

„Alig vártuk” – fogalmazott a MEHR 2024 megnyitóján Johannes Hartl. Az Augsburgi Imádság Háza alapítója háláját és reményét fejezte ki köszöntő beszédében. A fesztivál mottójával – „Isten itt van” – kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Isten még a háborúk és válságok által megrendített világban is megajándékoz minket jelenlétével.

A teológus kifejezte: reméli, hogy „az emberek azt mondják majd, hogy ezek a napok megváltoztatták az életüket”. „Remélem, hogy senki sem megy el innen úgy, hogy ne találkozott volna az élő Istennel.”

A MEHR-fesztiválon idén 11 ezer ember vett részt a helyszínen, az augsburgi kiállítási központban, és számtalan érdeklődő a Bibel TV és a Radio Horeb élő közvetítésein keresztül.

Az Augsburgi Imádság Háza lelkiségi mozgalommá fejlődik – jelentette be Johannes Hartl alapító és Constantin Maasburg ügyvezető igazgató a fesztivál elején. Egy lelkiségi mozgalomba be lehet kapcsolódni – mondta Maasburg. Ismertették, hogy februártól folyamatos élő online közvetítés lesz a YouTube-csatornán keresztül az Augsburgi Imádság Házából; továbbá, hogy 2025 januárjában ifjúsági fesztivált rendeznek 15–25 éves fiatalok számára az augsburgi kiállítási központban, a Campus for Christtal együttműködve. A következő MEHR-konferenciát a tervek szerint 2026-ban tartják.

A 2005-ben alapított Augsburgi Imádság Háza ökumenikus kezdeményezés – Johannes Hartl megfogalmazása szerint „modern, fiatal kolostor”. Az Augsburgi Imádság Házában 13 éve szüntelenül tartanak imákat; számos képzési programot kínálnak: imádságról, elmélkedésről, dicsőítéséről és hivatásról szóló rövidebb kurzusokat; több napos lelkigyakorlatokat, továbbá nyári iskolát dicsőítés-vezetők és zenészek számára. A MEHR-konferenciát 2008-ban rendezték meg először, hetven résztvevővel.

„Ismerem cselekedeteidet, fáradozásodat és béketűrésedet, és hogy nem szenvedheted a gonoszokat; hogy próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. Béketűrő vagy, és szenvedtél az én nevemért, és nem fáradtál el. De kifogásom van ellened: az, hogy elhagytad első szeretetedet” (Jel 2,2–4) – A Jelenések könyvéből vett részletre utalva első előadásában Johannes Hartl arra buzdította a MEHR 2024 résztvevőit, hogy

térjünk vissza az első szeretethez”.

A katolikus teológus előadásában felhívta a figyelmet a mindenkihez szóló üzenetre: „Isten nagyon szeret és elfogad téged!”

Második előadásában a társadalmi fejlődésben tapasztalható radikális változásról beszélt az Augsburgi Imádság Háza alapítója. Kifejtette: míg korábban természetes volt, hogy az emberek felismerik a valóságot, mára az igazság relatívvá lett. Minden embernek magának kell megtalálnia önmagában saját életének iránytűjét. Ez kimerítő, sőt gyakran megterhelő. Az érzések nem alkalmasak iránytűnek, mert többnyire felületesek, ellentmondásosak, könnyen manipulálhatók, és nem irányulnak a másik emberre – mondta Johannes Hartl, aki arra figyelmeztetett, hogy korunk nem iktatta ki Istent, hanem az egót tette Istenné.

A MEHR-konferencián Christoph Schönborn bíboros előadásában elmondta: már gyermekkorában is természetes volt számára a templomba járás, ám amikor egyszer egyedül volt egy templomban, olyan erősen tapasztalta valakinek a láthatatlan jelenlétét, hogy megijedt és elszaladt. Az Isten elől elfutó ember... – e tapasztalat Ádámra emlékeztette, aki elbújt Isten elől. Schönborn bíboros ma elszalasztott lehetőségként tekint e gyermekkori élményére, és ezért nyomatékosan kéri, hogy tartsák nyitva a templomokat. „Az Úr gondoskodik a találkozásról” – szögezte le a bécsi főpásztor.

Christoph Schönborn az Egyházat a barátság helyének nevezte, mert – mint fogalmazott – a szeretet kölcsönös, és lényegében barátságból áll. (A görög filozófia és sok vallási irányzat mindmáig nem ismeri Isten és ember barátságát; túl nagy a távolság számukra.) „Olyan barátság azonban, amelyet beárnyékol az ember rosszra való hajlama, bűnre való készsége és fogékonysága. Már nem beszélnek az áteredendő bűnről. Ez hiba. Hiba, hogy már nem nevezzük meg a bűnt, és nem könyörgünk irgalomért” – mondta Schönborn bíboros.

Fordította: Gátas Judit

Forrás: CNA (Martin Grünewald); Jesus.de



Fotó: Johannes Hartl Facebook-oldala

Magyar Kurír