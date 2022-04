Jótékonysági koncerttel segítették a győri kispapok az ukrajnai menekülteket

„Jézus, világ megváltója, üdvöz légy, élet adója” – csendült fel az ismert nagyböjti ének virágvasárnap este 18 órai kezdettel a győri Szentlélek-templomban. Ebben önmagában semmi szokatlan sincs, de az már ritka alkalom, hogy ez a dallam a győri Hittudományi Főiskola papnövendékeinek előadásában, egy általuk felajánlott koncert keretében szólalt meg.

A Horváth Csaba, Gulyás Vilmos, valamint Kordoss Richárd győri egyházmegyés papnövendékek által adott jótékonysági zenei áhítaton orgona- és szólóénekek csendültek fel, a moldvai csángó népénektől Cacciniig, Bachtól Bossin át Buxtehudéig. A kispapok a széles repertoárt felvonultató koncert bevételéből az ukrajnai menekülteket szerették volna támogatni, a Győri Egyházmegyei Karitász segítő tevékenységén keresztül.

A koncert elején Horváth Csaba papnövendék beszédében elmondta a koncert célját, hogy valójában e jótékonysági koncert nem is koncert, „hanem

egy közös imádság, egy közös fohász szeretne lenni, amelyet a Jó Istenhez intézünk a szent harmóniák segítségül hívása által.

Mi, kispapok, kérlelni jöttünk ma ide a Szentlélek-templomba a mindenség Urát, a szeretet és békesség Urát, hogy oltsa szíveinkbe, nemzetünkbe, családjainkba és az egész világba azt a békességet, amelyre oly sokan vágyunk most, ebben a nehéz időszakban. Nekünk testvéri kezet kell nyújtanunk menekült testvéreink felé, nemcsak imádsággal, hanem a szeretet cselekedeteivel is. Most a ti jótékony szívetek révén tudjuk a győri karitász munkáját segíteni, hogy ukrajnai menekült testvéreink emberhez méltó körülmények között tudjanak élni, létezni” – hangsúlyozta a papnövendék.

A koncert befejezte előtt Benkovich Ferenc pápai prelátus, kanonok-plébános köszönetet mondott a papnövendékeknek a lélekemelő koncertért és azért, hogy a Szentlélek-templomot választották ehhez helyszínül.

A zenei áhítat teljes bevételét Horváth Csaba papnövendék hirdette ki a jelenlévőknek; a résztvevő hallgatóságnak, a győri Szent Anna Otthon lakóinak, valamint a Szentlélek-templom híveinek köszönhetően több mint 400 ezer forint gyűlt össze az ukrajnai menekültek megsegítésére.

Szerző: Horváth Csaba papnövendék

Forrás: Győri Egyházmegye



