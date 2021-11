Jubileumi tudományos konferenciát tartottak a domonkosok Szombathelyen

A magyar domonkos rendtartomány alapításának 800 éves jubileuma apropóján számtalan programot rendeztek országszerte. Szombathelyen tudományos konferenciával zárták az emlékévet. A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontban megtartott szakmai napon az előadók és a résztvevők tisztelegtek az idén elhunyt Zsámbéky Monika művészettörténész emléke előtt is. Személyes élményeket idéztek az előadók, kiemelve a Szent Márton Intézet egykori vezetőjének szakmai elkötelezettségét, színvonalas munkáját.

A délelőtti programban Lőrincz Zoltán művészettörténész Szent Márton hatását vizsgálta a szerzetességre, különösen is a koldulórendekre. Kostyál László a csácsi templom szentélyének Szent Sebestyén-freskójáról osztotta meg kutatási eredményeit. Tüskés Anna a Duna-Tisza közén fellelhető Szent Mártonhoz kötődő emlékeket ismertette a hallgatósággal. Veress Ferenc a domonkos rend barokk kori Szent Vér-tiszteletéről beszélt, Tóth Ferenc Szent Márton kultuszának korai újkori emlékeiről. Prokopp Mária domonkos emlékekről osztotta meg gondolatait, Zágorhidi Czigány Balázs pedig a rend múltjának, emlékeinek kutatásáról, a munka húsz évvel ezelőtti indulásáról tartott előadást. (Az előadások elérhetők az előadók nevére kattintva.)

A szakmai napon mutatták be Tóth Ferenc Szent Mártonról szóló francia nyelvű könyvét, valamint Zágorhidi Czigány Balázs, Legeza László és Török Sándor domonkosokról szóló kötetét.

A nap zárásaként ünnepi szentmisét celebráltak a szombathelyi Szent Márton-templomban, amely egykor a domonkos rendé volt. A szentmise kezdetén Székely János megyéspüspök köszöntötte Kostecki Andrzej OP vikáriust, és reményét fejezte ki, hogy a domonkos rend hamarosan újra megkezdheti működését Szombathelyen.

Szentbeszédében a főpásztor Szent Márton és Szent Domonkos életének párhuzamait állította a hívek figyelmének középpontjába. Ahogy Márton, úgy Domonkos is lemondott mindarról, amit korábban fontosnak gondolt, hogy segítse a rászorulókat. Ahogy Márton térített Galliában, úgy Domonkos is Franciaország déli részén, Észak-Itáliában prédikált hatalmas energiával és eredménnyel. Ahogyan Szent Márton egész élete mögött az életszentsége rejtőzött, úgy Domonkos is egész életében Istenhez fohászkodott, hogy hiteles Krisztus-követő legyen.

Székely János megyéspüspök szentbeszéde meghallgatható ITT.

A szentmise végén került sor a Szent Márton Lovagrend két új tagjának avatására. Pierre-Yves Fux, Svájc ciprusi nagykövete és Pőcze István, a skandináv magyar evangélikus közösség lelkésze nyert felvételt.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír