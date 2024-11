Kalazanci Szent József emlékérmet kapott Kurtág György zenepedagógus, piarista öregdiák

A Kalazanci Szent József emlékéremmel a piarista iskolák kulturális hírét öregbítő öregdiákoknak adományozza, valamint a több évtizedes kiemelkedő oktatói munkát ismeri el.

Kurtág György, a temesvári piarista iskola öregdiákja és korunk legjelentősebb, világhírű zeneszerzőinek egyike – kezdte a kitüntetett méltatását Zsódi Viktor tartományfőnök. Ezt jelzi recepciója: az, hogy évtizedek óta világszerte játsszák alkotásait, jelzi a felsőfokon elismerő szakmai kritika, az interjúk, tanulmányok, könyvek sokasága, és azok a kitüntetések is, amelyekkel zeneszerzői életművét itthon és a világban megtisztelték, ahogyan a közelmúltban neki juttatott Wolf-díjjal történt. Szívből örülünk, hogy a világhírű művész életrajzában mindenütt ott van a Liszt Ferenc alapította Zeneakadémiát megelőző iskola, a hajdani Temesvári Piarista Gimnázium, ahol a bánáti Lugosról származó fiatalember középiskolai tanulmányait végezte. A többnemzetiségű, több vallású Bánság toleráns és színvonalas katolikus iskolája iránti háláját azzal is kifejezte, hogy az új iskolaépület 1909-ben történt megnyitásának 100. évfordulóján öregdiákként ő is visszatért Temesvárra, és az ünnepség kezdeteként feleségével együtt koncertet is adott.

Méltatói leginkább a Kurtág-zene kivételes koncentráltságát emeli ki, továbbá – a régi és a kortárs magyar és a világirodalom mély ismeretével – megzenésítésre válogatott szövegek inspiráló szerepét hangsúlyozzák. Nagy öröm, hogy a legjelentősebb Kurtág-művek ihletői között tarthatjuk számon csak valamivel idősebb budapesti piarista öregdiák-kortársának, Pilinszky Jánosnak költészetét.

Ami már a kitüntetésre érdemes oktatói munkát illeti, az nem csak Kurtág György két és fél évtizedes zeneakadémiai zongora- és kamaratanári működését jelenti, amelyet kiváló tanítványok is, mint Kocsis Zoltán, fémjeleznek, hanem azóta még kiterjedtebb ez a tevékenysége, hiszen akár külföldi tartózkodásai alatt, akár itthon a világ minden tájáról hozzá sereglő művészek mesterkurzusokon, egyéni foglalkozásokon tanulnak tőle.

Kurtág György azonban, nyilvánvalóan a Mikrokozmosz, eme legmagasabb szintű pedagógiai sorozat nyomában, de a saját módján és a saját világát építve alkotta meg a Játékok köteteit, úgy, hogy, Bartókkal szólva, a „kezdet legkezdetétől”, a zongora billentyűit tenyérrel ütögető gyermek próbálkozásaitól eljusson a kortárs zene legösszetettebb alakzataiig, belefoglalva a régebbi zene átiratokkal való újrafogalmazását is. Ily módon a világ bármely részén tanára lett a zenét tanulóknak, azoknak is, akik nem voltak és nem is lesznek olyan szerencsések, hogy személyesen találkozhassanak vele.

Szent II. János Pál pápa a művészeknek írt levelében (1999. április 4.) így fogalmaz: „A harmadik évezred küszöbén kívánom mindnyájatoknak, kedves művészek, hogy különös intenzitással nyerjétek el ezt a teremtő inspirációt. A szépséget, amit a következő nemzedékeknek továbbadtok, úgy ragadjátok meg, hogy csodálatot támasszon bennük! Az élet és az ember szent volta előtt, a világmindenség csodája előtt a csodálat az egyetlen méltó magatartás. Lelkesedésre van szüksége a mai és a holnapi embereknek, hogy a horizonton már jelentkező döntő kihívásoknak megfelelhessenek és le tudják azokat győzni. E lelkesedésnek köszönhető, hogy az emberiség minden eltévelyedés után újra föl tud állni és vissza tud találni a helyes útjára. Ebben az értelemben hangzott el mély intuitív meglátásból, hogy „a szépség fogja megmenteni a világot” (Dosztojevszkij: A félkegyelmű).

Köszönjük Kurtág Györgynek, a temesvári Piarista Gimnázium öregdiákjának, hogy az előbb említett intenzitással és lelkedéssel adja tovább a szépségre megnyíló lelkületet. Hisszük, hogy ez a szépség hozzájárul a világ megmentéséhez. Örömmel, szeretettel adjuk át ma, Szent Cecíliának, a zene védőszentjének ünnepén a Piarista Rend Magyar Tartománya által adományozott Kalazanci Szent József emlékérmet Kurtág Györgynek sok évtizedes szenvedélyes zenepedagógusi munkásságának elismeréseként – zárta ünnepi beszédét a tartományfőnök.

Fotó: Wágner Csapó József

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír