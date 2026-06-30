Kántoroknak szerveznek szakmai és lelkinapot Budapesten

– Az Országos Magyar Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr Központi Kántorképző helyszínén tartja. Milyen céllal jött létre ez az esemény?

– A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai napja, amelyet idén az Országos Magyar Cecília Egyesülettel közösen tartunk meg. Az esemény ötletgazdái Varga László atya, az OMCE központi igazgatója; Kómár István atya, az egyesület titkára, valamint Szili Zoltán társelnök voltak. Célja a cecíliánus hagyomány fejlesztése és további terjesztésének elősegítése, illetve, hogy a résztvevők belelássanak a kántorképzés programjába, módszereibe és tanítási anyagába.

– Mikor és hol találják meg az érdeklődők ezt a szakmai és lelkinapot?

– A kántorképző helyszínén, a PPKE Hittudományi Karának épületében, a Veres Pálné utca 24. szám alatt tartjuk, július 7-én, kedden 11 és 15 óra között. Azért választottuk ezt a kezdési és záró időpontot, hogy a messzebbről jövők is ideérjenek és haza is tudjanak érkezni a liturgikus szolgálatokra. A részletek a Harmat Artúr Központi Kántorképző, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet (MALEZI) honlapján is megtalálhatók.

– Mik lesznek a programok?

– A szakmai és lelkinap három egymást követő program köré csoportosul: először lelkiségi programon vehetnek részt az érdeklődők, Kómár István atya a kántorképző hittantanára vezetésével. Ezt követően Varga László atya tart előadást a cecíliás szemléletmódról, lelkületről és hagyományokról; végül én fogok beszélni a kántorképző életéről és a készülő új népénektárról.

Az egész esemény zárásaként szeretnénk hosszabb időt hagyni egy agapé keretében a kötetlenebb együttlétnek, ahol a résztvevők kapcsolatokat építhetnek, kérdezhetnek és megoszthatják problémáikat és örömeiket egymással és az OMCE vezetőségével is.

A programra jelentkezni a Szakmai és lelki nap kántorok részére űrlap kitöltésével lehet.

Ennek végén szeretnénk adorációt és közös éneklést is tartani.

– Kiket várnak a szakmai lelkinapra?

– A kántorokat és karnagyokat, akik bármelyik egyházközségben a szent zene szolgálatát végzik, vagy végezték. Itt fontos megjegyeznem, hogy a közeljövőben az ország több részén is tervez az OMCE hasonló szakmai és lelkinapot kántorok részére, hogy mindenkinek elérhető távolságban legyen ilyen lehetőség.

– Miért tartja fontosnak az eseményt?

– Szeretnénk, hogy a kántorok is találkozzanak egymással, személyes kapcsolatok jöjjenek létre, tapasztalatokat cseréljenek, szakmailag fejlődjenek és lelki élményekben is részesüljenek. Mindenkit nagy szeretettel várunk és biztatunk, hogy jöjjön el!

Forrás: OMCE

Fotó: MALEZI

Magyar Kurír