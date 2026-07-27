Kapcsolódjunk egyre erősebben Krisztushoz – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúja Máriapócson

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök június 25-én a Menök – Merjünk Növekedni Krisztusban! – egyházmegyei ifjúsági tábor résztvevőivel együtt zarándokolt el Levelekről Máriapócsra.

A június 26-án lezajlott egyházmegyei zarándoklat programjai a reggeli órákban kezdődtek. A hívek szentségimádáson vehettek részt; folyamatos gyónási lehetőség is rendelkezésükre állt.

A nap során a zarándokok közösségben készültek az ünnepi szentmisére, amely az egyházmegyei búcsú központi eseménye volt.

A koncelebrált ünnepi szentmisét Berta Tibor tábori püspök mutatta be.

A szentmisén részt vett Palánki Ferenc, az egyházmegye főpásztora; Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Krakomperger Zoltán általános helynök, Heidelsperger István püspöki helynök, Csordás Gábor pasztorális helynök, az egyházmegye papsága, diakónusai és kispapjai, valamint az egyházmegye fenntartásában működő oktatási és szociális intézmények vezetői és a püspöki hivatal munkatársai.

Homíliájában Berta Tibor püspök a Boldogságos Szűz Mária életének és hitének példájára irányította a jelenlévők figyelmét.

Mária különleges módon kapcsolódott a Szentlélek működéséhez, és egész életével Krisztus befogadására, követésére és szolgálatára mutatott példát – emelte ki a tábori püspök. – A Szent Szűz a hívő ember számára is példakép abban, hogy Isten akaratát felismerve, hittel és engedelmességgel igyekezzen aszerint élni.

Mária a pünkösdkor az apostolok között imádkozó Egyház példaképe is. Arra hív bennünket, hogy hitünkben, reményünkben és szeretetünkben megerősödve,

életünk minden körülményében keressük Isten akaratát, és magunk is részesei legyünk annak az apostoli küldetésnek, amely által egyre több ember szívében megszülethet Krisztus

– fogalmazott Berta Tibor.

A mai kor kihívásairól is szólva hangsúlyozta: nem szabad csupán úgy tekintenünk a jelen világra, mint amely egyre inkább missziós területté válik, hanem olyan Egyházként kell tekintenünk magunkra, amely missziós Egyház akar lenni. Ehhez pedig szükség van az imádságra, az egységre és arra, hogy

a Szentlélek vezetésére figyelve bátran induljunk új utak felé.

A szentmise végén Palánki Ferenc megyéspüspök köszönetet mondott mindazoknak, akik szolgálatukkal hozzájárultak az egyházmegyei búcsú megvalósulásához, a szeretetteljes fogadtatásért, a paptestvérek rendelkezésre állásáért, a gyóntatásért; az egyházmegyei ifjúsági tábor szervezőinek a munkájukért, a fiataloknak a közreműködésért, az egyházmegye híveinek a jelenlétükért.

A főpásztor külön megköszönte a gyalogos, kerékpáros zarándokok felajánlását az egyházmegyéért, a családokért, szeretteikért, a betegekért, rászorulókért.

Az ünnepi alkalommal idén is átadták a Pro Communitate Christiana díjakat, melyeket olyan személyeknek adományoznak, akik kiemelkedő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel, szolgálatukkal vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívőközösségét.

A 2026-os év díjazottjai: Havas Lászlóné Deák Gyöngyi, Szántóné Varga Piroska és Molnár Katalin.

A díjazottakról bővebben ITT olvashatnak.

Az ünnepi szentmise zárásaként a jelenlévők az Oltáriszentség előtt imádkoztak. A közös imádságban a hívek Isten áldását kérték az egyházmegyére, közösségeikre, családjaikra, betegeikre és mindazokra, akik különösen is rászorulnak az imádság erejére.

A hagyományoknak megfelelően az egyházmegyei búcsú a loretói litániával zárult.

Szöveg: Leiszt Máté

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír