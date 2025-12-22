Karácsony akkor is lesz – Pakisztánban óvintézkedésekkel készülnek az ünnepre

Pakisztánban nemcsak az ünnepi asztal és az ajándékok állnak a készülődés középpontjában, hanem egy fontos kérdésen is gondolkodnia kell a keresztény közösségeknek: a biztonság szempontjait is figyelembe kell venniük. Az ünnepi időszak előtt a hatóságok az ország számos pontján rendkívüli intézkedésekkel próbálnak maximális biztonságot garantálni a keresztény templomokban és környékükön.

A Vatican News a Fides missziós hírügynökségre hivatkozva arról ír, hogy számos körzetben, kerületben alkalmaznak óvintézkedéseket, amelyeket a keresztény közösségekkel és vezetőikkel egyeztetve hoztak meg. A protokollba tartozik a biztonsági személyzet kirendelése, valamint a forgalomirányítás, a közvilágítás és az utcák tisztán tartásának megszervezése is.

A Fides hírügynökségnek a Pakisztáni Katolikus Püspöki Konferencia kommunikációs referense, Qaisar Feroz lahori plébános fejtette ki, miért van szükség ezekre az óvintézkedésekre: „a Pakisztánban történt támadások, valamint az afganisztáni konfliktussal kapcsolatos legutóbbi fejlemények nyomán a pakisztáni társadalomban általános a félelem a terrorcselekményektől”. A védelmi terv a templomokra is kiterjed, különösen a karácsonyi időszakban; biztonsági ellenőrzést vezetnek be a bejáratnál.

A hatóságok több templomot személyesen is felkerestek, hogy az épületek adottságaihoz igazodó védelmi tervet dolgozhassanak ki. A plébános hangsúlyozta: „a kormányzati szervek kijelentették, hogy a kisebbségek életének, vagyonának és lelki nyugalmának védelme abszolút elsőbbséget élvez”. Hozzátette: az iszlámábádi rendőrség minden állampolgárt arra buzdít, hogy azonnal jelentsen minden gyanús tevékenységet.

A fokozott biztonsági intézkedések közepette a pakisztáni keresztények továbbra is elkötelezettek amellett, hogy megéljék „a karácsony lelkületét, és azt minden pakisztáninak – vallási hovatartozástól függetlenül – a testvériség és a békés együttélés lehetőségeként mutassák fel”. Ennek jegyében a közelmúltban két nyilvános eseményt is tartottak Lahorban: egyet a kormány, egyet pedig a katolikus közösség szervezésében. „Mindkét alkalommal elhangzott, hogy a karácsony olyan ünnep, amely a béke üzenetét hordozza” – mondta Qaisar Feroz.

A polgári hatóságok által szervezett felvonulást Feroz atya úgy látta: „a vallásközi egység és harmónia alkalma volt, amelyen az emberek megosztották a béke és az öröm üzenetét”. Az esemény lehetőséget adott a pakisztáni keresztényeknek arra, hogy megerősítsék, a karácsony igazi lényege a szeretet, a remény és az egység.

Egy konfliktusokkal és erőszakkal terhelt korban – tette hozzá – a keresztények „a béke hírnökeiként lépnek fel”, és karácsonykor Jézus a kiengesztelődés és a béke lelkét ajándékozza a világnak.

Ezt a lelkületet a keresztény közösség „felajánlja a muszlim hívőknek és más vallási közösségek tagjainak, a kormányzati szereplőknek, valamint a szomszédos India és Afganisztán népeinek is, amelyekkel jelenleg feszültségek állnak fenn, a békés kapcsolatok helyreállításának reményében”.

December 21-én Karacsiban a helyi keresztény közösség a békéért vonul fel a polgári és vallási vezetőkkel közösen. Pakisztán különböző városaiban pedig vallásközi találkozókra kerül sor, amelyeket plébániák, egyesületek, egyházmegyék és oktatási központok szerveznek. Céljuk: megerősíteni az elköteleződést a béke és az egység mellett, amelynek mindenekelőtt a társadalmi kapcsolatainkban kell tükröződnie.

A kereszténység a harmadik legnagyobb vallás Pakisztánban, a 2023-as népszámlálás adatai szerint több mint három millió hívővel; többségükben katolikusok. A legtöbb keresztény Pundzsáb tartományban él.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

(vn)