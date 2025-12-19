Karácsonyi szeretetvendégség a szegényeknek Bicskén a karitász szervezésében

Hazai – 2025. december 19., péntek | 11:27
9

A bicskei karácsonyi szeretetvendégség mögött immár 11 éve különleges összefogás áll: a helyi karitász kezdeményezéséhez 2014-ben a város önkormányzata és családsegítő központja is csatlakozott. Idén december 13-án tartották meg hagyományos szeretetvendégségüket a Fiatalok Házában a rászoruló családok számára. Szarka Istvánné karitászvezető-helyettes beszámolóját szerkesztve adjuk közre.

Az eseményre száz fő, összesen negyvenegy rászoruló család, valamint a karitászcsoport Őrangyal klubjának tagjai kaptak meghívást.

A családsegítő rálátása és tapasztalata a rászorult családok helyzetére adja az alapot, amelyet összehangolunk a saját listánkkal. Az önkormányzat élelmiszercsomagokkal segíti a családokat, a karitász pedig ünnepi ebéddel járul hozzá a naphoz, valamint a gyermekek számára összeállított ajándékokkal – angyalbatyuval, plüssfigurákkal, könyvekkel és korosztályuknak megfelelő játékokkal – igyekszik mosolyt csalni a legkisebbek arcára. Mindezt imádság és szeretetteljes jelenlét kíséri.

Az ünnepi ebédet a Bicske Városi Konyha készítette, a süteményeket pedig a Randevú Cukrászda adományozta. A programból idén sem hiányozhatott a meglepetés: a Mayer Néptáncműhely gyermekcsoportja lépett fel, ünnepi műsorukkal emelve a rendezvény hangulatát. Az eseményt Bálint Istvánné polgármester asszony és Burbela Gergely plébános ünnepi gondolatai tették teljessé. Szavaik az összetartozásról, az egymás iránti felelősségről és a karácsony igazi üzenetéről szóltak.

A karácsonyi szeretetvendégség idén is megmutatta: a legszebb ajándék az odafigyelés.

Amikor időt szánunk egymásra, amikor együtt ülünk egy asztalhoz, akkor valóban megszületik a karácsony. 

A program a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász pályázati támogatásával valósult meg. 

A támogatást az ünnepi ebéd költségeinek fedezésére a meghívottak számára összeállított csomagokba szánt élelmiszerek, szaloncukor megvásárlására, valamint a fellépő gyermekek megvendégelésére fordították.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

#család #egyházmegyék #karitász #Katolikus Karitász #szegénység #szeretetszolgálat #szolidaritás

