Karácsonyi szeretetvendégség a szegényeknek Bicskén a karitász szervezésében

Az eseményre száz fő, összesen negyvenegy rászoruló család, valamint a karitászcsoport Őrangyal klubjának tagjai kaptak meghívást.

A családsegítő rálátása és tapasztalata a rászorult családok helyzetére adja az alapot, amelyet összehangolunk a saját listánkkal. Az önkormányzat élelmiszercsomagokkal segíti a családokat, a karitász pedig ünnepi ebéddel járul hozzá a naphoz, valamint a gyermekek számára összeállított ajándékokkal – angyalbatyuval, plüssfigurákkal, könyvekkel és korosztályuknak megfelelő játékokkal – igyekszik mosolyt csalni a legkisebbek arcára. Mindezt imádság és szeretetteljes jelenlét kíséri.

Az ünnepi ebédet a Bicske Városi Konyha készítette, a süteményeket pedig a Randevú Cukrászda adományozta. A programból idén sem hiányozhatott a meglepetés: a Mayer Néptáncműhely gyermekcsoportja lépett fel, ünnepi műsorukkal emelve a rendezvény hangulatát. Az eseményt Bálint Istvánné polgármester asszony és Burbela Gergely plébános ünnepi gondolatai tették teljessé. Szavaik az összetartozásról, az egymás iránti felelősségről és a karácsony igazi üzenetéről szóltak.

A karácsonyi szeretetvendégség idén is megmutatta: a legszebb ajándék az odafigyelés.

Amikor időt szánunk egymásra, amikor együtt ülünk egy asztalhoz, akkor valóban megszületik a karácsony.

A program a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász pályázati támogatásával valósult meg.

A támogatást az ünnepi ebéd költségeinek fedezésére a meghívottak számára összeállított csomagokba szánt élelmiszerek, szaloncukor megvásárlására, valamint a fellépő gyermekek megvendégelésére fordították.

