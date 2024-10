Katolikus siketek zarándokoltak Fatimába több európai országból

Nagy Sándor hallássérült-referens, tabáni plébániai kormányzó beszámolóját szerkesztve adjuk közre.

Igazi pünkösdi élmény volt találkozni különböző országokból jött siket testvérekkel. Noha minden országnak megvan a maga saját jelnyelve, mégis hamar tudtunk egymáshoz kapcsolódni.

A háromnapos zarándoklat során meglátogattuk a jelenések helyszíneit és közelebbről is megismertük a fatimai üzenetet. A közös imádságok, személyes találkozások és beszélgetések erősítették mindannyiunkban, hogy Krisztus követőiként egy közösségbe tartozunk, bármilyen is a hallásállapotunk és bármely országban élünk is.

Hazánkból egy hét fős csoport vett részt a zarándoklaton. A siket és nagyothalló közösségben itthon jubileumi évet ünneplünk: 50 évvel ezelőtt szerveződött újjá a magyar Katolikus Hallássérült Pasztoráció. Éppen Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, 1973. december 8-án volt az első szentmise, amelyet jelnyelven is kísértek, és ahol így a siket testvérek akadálymentesen vehettek részt.

A hallássérült hívek referenseként különösen is kértem Fatimában Szűz Mária közbenjárását, hogy felismerhessük itthon az idők jeleit s az Úr akarata szerint járjuk utunkat.

A közös imádságokat, katekéziseket és előadásokat, valamint az ünnepi szentmisére való akadálymentes bekapcsolódást több mint 40 jelnyelvi tolmács, 20 önkéntes és még számtalan szolgálattevő segítette. Nagy hála a szervezőknek és a zarándoklat támogatóinak, a Portugál Püspöki Konferencia Fogyatékossággal élők Lelkészi Szolgálatának, a Fatimai Kegyhely szolgálattevőinek, valamint az Európai Katolikus Siketek Szervezetének (Deaf Catholics of Europe).

A zarándoklat kezdetén José Ornelas Carvalho, a leiriai-fátimai egyházmegye püspöke köszöntötte a résztvevőket és hangsúlyozta: „Szűz Mária mindig közvetíti Isten szeretetét gyermekei iránt”.

Az ünnepi zárószentmisén Ferenc pápa üzenetet is küldött a zarándoklat résztvevőinek, amit a fatimai kegyhely rektora, Carlos Cabecinhas atya olvasott fel. A Szentatya köszöntötte a siketek második európai zarándoklatának résztvevőit, akikre az isteni kegyelmek bőségét kéri, „hogy egyre inkább tudatában legyenek annak, hogy milyen ajándékot jelentenek az Egyházban és a világban”. A Szentatya nagyon hálás nekik, mert megtanítanak arra, hogy saját gyarlóságainkkal együtt éljünk, valamint emlékeztetnek arra, hogy Isten jelenlétét inkább a hitünkkel, semmint a fülünkkel érezzük.” Végül apostoli áldását adva a Szűzanya oltalmába ajánlotta a résztvevőket.

Az európai siketek első zarándoklata Lourdes-ban volt 2018-ban, ahol több mint 400 siket testvér gyűlt össze. Ahogyan az Európai Siket Katolikusok (Deaf Catholics of Europe, DCE) szervezetének elnöke, a spanyol Miguel Garcia is fogalmazott: „Ezek a találkozók lehetőséget kínálnak arra, hogy erősítsék az egységet a siket katolikusok között Európában, és fellendítsék a siketek lelkipásztori ellátását a zarándoklatnak otthont adó országban. Az imádkozás, a tapasztalatok megosztása, a Fatimai Szűz történetének megismerése és a más országokból származó siketekkel való találkozás megszilárdítja a közösséget és elősegíti az Istennel való kapcsolat szorosabbra fűzését, illetve az evangelizációt a siketek között.”

Jövőre, a 2025-ös szentévben Ferenc pápa április végén várja a fogyatékossággal élőket, köztük a siket testvéreket is Rómában egy újabb közös találkozásra.

Szöveg: Nagy Sándor hallássérült-referens, tabáni plébániai kormányzó

Forrás és fotó: Katolikus Hallássérült Pasztoráció

Magyar Kurír