Katolikusok nem csak katolikusokért – Több mint 150 szervezet segíti a Bízd Rá Magad munkáját

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Bízd Rá Magad! Szolgálata igyekezett olyan hálót szőni katolikus szakemberek, segítő szervezetek és közösségek együttműködésével, amely megóvja a családokat és az egyént az érték- és talajvesztés okozta mélybe zuhanástól, és gyakorlati segítséget ad a krízisek, válságok, valamint a valamennyiünk életében előforduló hétköznapi problémák kezeléséhez.

„Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította.” (Zsolt 34,7). Az első jel, amellyel a keresztény közösség megjelent a világban a nélkülözők szolgálata, meghallgatása volt, ami a testvériségben és a szolidaritásban öltött testet.

A segítségnyújtás egyidős a kereszténységgel. Számos felmérés, tanulmány készült már arról, hogy az emberek mit gondolnak arról, mi az egyházak szerepe, feladata. Valamennyiből az derül ki, hogy a válaszadók az emberek jogaiért és a legfontosabb közös értékeink – család, élet stb. – való kiállás mellett az elesettek felkarolását várják el leginkább az egyházaktól.

„Egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta” – olvasható a Szentírásban. Talán így kicsit meglepő, hogy a szakemberek a keresztény közösségeknél is találkoztak azzal a jelenséggel, hogy nem mernek az emberek segítséget kérni, amikor nehézségeik akadnak. Nem bíznak eléggé a másikban: azt gondolják, hogy a problémáik szégyellni valóak, és ha beszélni mernek a bajaikról, akkor védtelenné válnak; úgy érzik, elrontottak valamit. A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Bízd Rá Magad! Szolgálatának szakemberei ezt a bizalmatlanságot, ezt a gondolkodásmódot szeretnék lépésről-lépésre megváltoztatni. Annál is inkább, mert a kutatások, felmérések is azt mutatják, hogy téves az a katolikus közösségekben jellemző vélekedés, hogy a társadalomban zajló negatív történések rájuk és szeretteikre nincsenek, vagy csak kevéssé vannak hatással. Számos esetben fájdalmas a szembesülés, hogy például a házassággal, az elköteleződéssel, válással, a gyermekvállalással kapcsolatos, a társadalomban nagy számban előforduló minta, norma befolyásolja a katolikus értékek mentén nevelt gyermekek és felnőttek döntéseit is.

A Szolgálat tagjai számára ismert volt, hogy a közösségen belül is milyen hatalmas tudásanyag és mennyi hozzáértő világi- és egyházi szakember van, akik segíteni tudnának az emberi élet során jelentkező problémák megoldásában. Az volt számukra a kérdés, milyen formában tudják összekötni a szervezeteket, szakembereket a támogatást keresőkkel. Ebből az igényből született meg a bizdramagad.hu portál, amely a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredetileg tervezett időpontjában, 2020 szeptemberében mutatkozott be a nyilvánosság előtt. Ezen az eseményen jelen volt Erdő Péter bíboros is, aki arról beszélt, hogy az I. századból ránk maradt szövegekben az olvasható, hogy az akkori emberek az élet hány területén segítették egymást és az egyház ereje ebben az összefogásban volt. A főpásztor úgy vélte, hogy napjainkban egy nagyon hátrányos helyzetű kisebbségként vagyunk jelen, ugyanakkor lehetőségünk van az összefonódásra. A Bízd Rá Magad! portált ennek az eszközének és egyik formájának tekinti. A főpásztor kiemelte az oldal bemutatásakor: „olyan támogatást találunk, ami megbízható és abban a szellemiségben tud segíteni, amiben élünk.”

A Bízd Rá Magad! kezdeményezés a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyümölcse, amelynek a szürete a szakemberek munkájának köszönhetően már a katolikus világtalálkozó kezdete előtt elkezdődhetett.

A kongresszusok történetéhez szorosan kapcsolódik, hogy valamennyi rendező ország megvalósít valamit, amely a világesemény befejezése után is a közösség szolgálatában marad. Az utolsó előtti kongresszust Cebuban rendezték, ahol ötezer utcagyermek számára otthont adó árvaházat építettek fel. Magyarországon a bizdramagad.hu segíti immár évek óta nemcsak a bajban lévőket, hanem ötletforrása a közösségeknek, támogatja a plébánosokat, családreferenseket abban, hogy a hozzájuk fordulóknak az Egyház által ajánlott, a közösség értékrendje szerint működő szakembereket, szervezeteket ajánlhassanak.

A bizdramagad.hu a fogantatástól a gyermek- és kamaszkoron át, egészen a felnőtt és az időskorig, 6 életszakaszra tagolva, 12 fő problémakörbe rendezve, tematikusan jeleníti meg egy honlapon azokat a szakembereket, szervezeteket, jó gyakorlatokat, akik segíthetnek, ha tanácsra, problémák, krízisek kezelésére, megoldásra van szükség.

Lehetőség van téma szerinti kulcsszavas keresésre is, legyen szó függőségről, abortuszmegelőzésről, fejlődési rendellenességekről, érzelmi blokkokról, párkapcsolati krízisről vagy párkapcsolat gazdagításról, szexualitásról, magányról, intézményi elhelyezésről, párkeresésről és még sorolhatnánk.

A bizalommal ajánlott szervezetek az MKPK Családügyi Bizottsága elnökének és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye családreferensének hozzájárulása után kerülhetnek ki a honlapra. Számuk két év alatt már százötven fölé emelkedett.

