Kenyeret az éhezőknek – Folyamatos a szaléziak támogató munkája Etiópiában

Több mint három és fél évvel az észak-etiópiai Tigrében zajló polgárháború hivatalos lezárása után a régió politikai és gazdasági helyzete továbbra is rendkívül törékeny. A regionális és szövetségi szereplők közötti feszültségek, a folyamatos bizonytalanság és a meggyengült gazdasági struktúrák továbbra is meghatározzák a lakosság mindennapjait. A helyi közösség, a mintegy egymillió belső menekülttel együtt, még mindig nagymértékben függ a külső segítségtől. Sok család továbbra is bizonytalan jövővel néz szembe: a munkalehetőségek szűkösek, a piacok csak részlegesen működnek, az állami támogatás pedig messze nem elegendő.

Ebben a nehéz helyzetben a szaléziak továbbra is kitartanak a szenvedő lakosság mellett. Az adwai Don Bosco Központban naponta körülbelül háromezer vekni kenyeret sütnek, amelyet az éhező gyermekek között osztanak szét.

A helyzet különösen drámai a belső menekültek táboraiban (IDP-táborok). Sokan a polgárháború óta kényszerültek elhagyni otthonukat, és még mindig ideiglenes szállásokon élnek. Az iskolákat, amelyeknek alapesetben az oktatást kellene szolgálniuk, szükségszállásként használják. A családok rendkívül zsúfolt körülmények között élnek, gyakran csak felfüggesztett takarók vagy lepedők választják el őket egymástól. Ilyen körülmények között sokan fokozatosan elveszítik a jobb jövőbe vetett reményüket.

„Külső támogatás nélkül nagyon nehéz lenne garantálni a rendszeres segítséget – magyarázza Trinh Kinh Luan SDB. – Ez teszi lehetővé teszi számunkra a sürgősen szükséges liszt azonnali beszerzését, hogy folytathassuk a kenyér sütését és osztását. Így a menekülttáborokban élő éhes gyermekek és anyák mindennap élelemhez juthatnak. Ez a segítség nemcsak anyagi természetű, hanem a remény és a szolidaritás mély jele is.”

Alig néhány nappal ezelőtt újabb humanitárius segélyszállítmány érkezett Adwába az osztrák „Jugend Eine Welt” segélyszervezettől. A 4700 kilogramm lisztnek köszönhetően a szaléziak a következő hetekben is több ezer vekni kenyeret tudnak sütni, hozzájárulva ezzel számos rászoruló túléléséhez.

