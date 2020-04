Keresztelő külön engedéllyel – Isten hívására állt mentősnek a profi triatlonos

A szertartás különlegességét nem csak az adta, hogy a keresztelendő mentős egyenruhában vette fel a szentséget – hanem maga a keresztelendő személye is.

Vanek Ákos sok mindennel foglalkozott már: világbajnoki bronzérmes triatlonos, aki egyébként a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett vizuális kommunikáció szakon.

Megerőltető edzések után sokszor viccelt azzal, hogy inkább mentősnek megy – derül ki a Nemzeti Sport róla szóló írásából. A viccet azonban végül valóságra váltotta, és 2019 nyarán kezdte el mentőszolgálatos tanulmányait, novembertől van mentőautón.

Az első pillanattól kijutott neki nehéz feladatokból, s erre jött aztán idén márciusban a koronavírus-járvány. Sokszor csak egy ember van most a COVID-gyanús betegekhez érkező autón; Ákos mentősként teszteket is végez, mintát vesz orrból, garatból, vérből, –tetőtől talpig védőöltözetben, melyet csak sok óra múlva, visszaérkezve a Dévay utcai bázisukra vehet le, addig nem ehet, nem ihat.

„Erre van egy hívásom… majd a Jóisten megmondja, miért vagyok itt” – mondta Ákos egy interjúban. A profi sportból hozta a kitartás, az alázat és a tisztelet értékét, amelyeket a mentőzésben is tud kamatoztatni.

Vanek Ákos egészségügyi dolgozóként különleges engedéllyel vehette fel a keresztséget húsvét vigíliáján a pasaréti ferences templomban – felnőtt katekumen csoportban készült erre hónapokon át.

A mentős egyenruha viseléséhez pedig a Mentőszolgálattól kapott külön engedélyt – mesélte a Nemzeti Sportnak –, csak szolgálat alatt szabad ezt az öltözetet viselni, de a Mentőszolgálat is fontosnak tartotta, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a mentősök embert próbáló munkájára, különösen most, a járvány idején.

Forrás és fotó: Szabó Bernadett/Reuters; Pasaréti Ferences Plébánia; Nemzeti Sport

Magyar Kurír

(vn)