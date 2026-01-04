Keresztény buzdítás a közbeszéd megtisztításáért – A KÉSZ elnökségének nyilatkozata

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége immár sokadszor is figyelmeztet és kér:

a gyűlöletkeltés és az emberi méltóság sárba tiprása nem lehet politikai eszköz.

Evangéliumi alapokon szólítjuk fel a magyar nyilvánosság alakítóit a közbeszéd megtisztítására, felelősségre és önmérsékletre, mielőtt az idei választási kampány végleg szétszakítaná a társadalmat.

„Figyeljetek ide, és értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert.” (Mt 15,10–11)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége karácsony nyolcadában és a polgári év kezdetén – látva az elmúlt napok és hetek politikai kommunikációját – lelkiismereti kötelességének érzi, hogy a hazai közélet újabb eldurvulása kapcsán megszólaljon.

Mély aggodalommal tapasztaljuk, hogy a közbeszéd hangneme egyre durvábbá válik: az érvek helyét sokszor indulat, a vita helyét megvetés, a másként gondolkodó, vitára ösztönző embertársunk helyét pedig megvetett, lesajnált ellenségkép foglalja el.

Az érdemi vita elsorvadni látszik, amikor a közélet szereplői a közjó szolgálata helyett egymás lejáratásával foglalkoznak, és így a társadalom valódi problémái gyakran válasz nélkül maradnak.

Ez a romboló beszédmód ugyanakkor nem marad a politikai színtéren. Beszivárog otthonainkba, megmérgezi a mindennapokat, családokat, családtagokat fordít egymás ellen, barátságokat tesz tönkre, és lassan kikezdi azt a bizalmat is, amely nélkül nincs közösség, nincs nemzet, nincs jövő.

Keresztényként emlékeztetünk és figyelmeztetünk:

1. Az emberi méltóság Isten ajándéka, ezért sérthetetlen.

Minden ember – politikai hovatartozástól függetlenül – Isten képmása. Ezért elfogadhatatlan az ellenfél megalázása, lealacsonyítása, dehonesztálása.

A történelem fájdalmasan tanítja: ahol a beszéd megfosztja az embert embervoltától, ott előbb-utóbb a tettek is követik.

Jakab apostol szavai ma különösen időszerűek:

„…de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni: az nyugtalan gonosz, tele van halálos méreggel. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie!” (Jak 3,8–10)

2. A kimondott szó erkölcsi felelősség.

A düh, a gyűlölet és a megvetés nem lehet politikai üzenet. A keresztény ember tudja: a beszéd nem semleges eszköz, hanem vagy épít, vagy rombol. A közönséges stílus végső soron nem az ellenfelet, hanem azt szennyezi be, aki használja.

„Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak.” (Ef 4,29)

3. Ami szent, azt nem használhatjuk fel hatalmi célokra.

A gyermekek, a családok, az emberi szenvedés és a személyes tragédiák nem kampányeszközök. Ezek a valóságok tiszteletet, tapintatot és együttérzést követelnek – nem politikai haszonszerzést.

„De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék.” (Mt 18,6)

4. A bizalom törékeny, és nehezen épül újra.

A hazugság, a féligazságok és a felelőtlen ígéretek nemcsak ellenfeleket sebeznek, hanem az egész közéletet rombolják. A Szentírás szállóigévé vált figyelmeztetése is egyértelmű: „Aki szelet vet, vihart arat” (Oz 8,7). A rombolás árát mindig közösen kell megfizetnünk.

5. Közös európai és keresztény értékeinkre építsünk jövőt.

A keresztény és európai kultúra nem semleges örökség, hanem élő felelősség. Keresztény szervezetként hisszük és valljuk: az ország építése csak olyan politikai közösségekkel lehetséges, amelyek egyértelműen kiállnak keresztény értékeink mellett, elutasítják a gyűlöletkeltő nyelvezetet, és nemet mondanak a napjainkban terjedő, az emberi méltóságot és a család természetes rendjét relativizáló ideológiai nyomásgyakorlásra. Aki a jövőt formálja, annak először az igazság mellett kell elköteleződnie.

„Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.” (Mt 5,37)

Arra kérjük ismételten a választópolgárokat, a közélet szereplőit és minden megszólalót: őrizzék meg józanságukat és lelkiismeretüket. Ne engedjék, hogy a közösségi média felerősített indulatspiráljai elragadják ítélőképességüket.

Ferenc pápa figyelmeztetett Fratelli tutti kezdetű enciklikájában, hogy a digitális kommunikációban megjelenő „verbális erőszak” nem méltó az emberhez, és a közösségi média napjainkra az előítéletek felerősítésének terepévé vált.

Figyeljünk rá, hogy mi ne váljunk a gyűlölet továbbadóivá. A megosztottság korában a médiatudatosság, a tények tisztelete és a kulturált párbeszéd nem luxus, hanem a közösségi együttélés feltétele.

Saját magunk, családjaink, gyermekeink és kisebb-nagyobb közösségeink érdekében mondjunk közösen nemet az embert becsmérlő beszédre, a dehonesztáló hangokra, a politikai ellenfél megalázását szolgáló kommunikációs panelekre.

Keressük minden oldalon a tisztességes párbeszéd lehetőségét, mert semmilyen politikai győzelem nem ér annyit, hogy közben a családok vasárnapi asztalai körül a jókedv és vidámság, a szeretet és egyetértés helyett zűrzavar, vita és ellenségeskedés határozza meg életünket.

Egy nemzet vagyunk. Közös hazánk jövője minden pártérdeknél fontosabb. A politika legnemesebb formája a „társadalmi szeretet”, amely a közjót keresi. Keresztényként hisszük: a párbeszéd nem pusztán vélemények ütköztetése, hanem annak gyakorlása, hogy a másik emberben – még a legélesebb viták idején is – Isten képmását és felebarátunkat lássuk és így közös jövőnket építsük. Imádságos lélekkel kérünk mindenkit: a kampány idején se veszítsük el emberségünket, mert ha azt elveszítjük, mindent elveszítünk.

Egy új év kezdete mindig kínálja a lehetőséget rossz szokásaink megváltoztatására. Használjuk ki ezt a lehetőséget is arra, hogy a durva, megalázó stílust félretéve egymás tiszteletben tartásával, az ősi keresztény gyökereinkhez híven, megfontoltan és békességben építsük tovább nemzetünk jövőjét. Ehhez a munkához kívánunk Isten kegyelmével megáldott boldog új esztendőt!

Budapest, 2026. január 2.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökség

Forrás és fotó: KÉSZ

Magyar Kurír