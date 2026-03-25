Keresztút a Gellért-hegyen – Idén Mátyássy László szobrászművész alkotásaival

Hazai – 2026. március 25., szerda | 10:29
Március 21-én, szombaton ismét keresztutat jártak a Gellért-hegyen, amit a Szentimrevárosi Egyesület a Szent Imre Plébániával közösen szervezett.

A Gellért-hegyi kálvária múltja több mint 300 évre tekint vissza. A 18. század eleji pestisjárvány után hálából emelték, de stációi a második világháború ostromában súlyosan megsérültek; az egykori keresztút utolsó stációjának építményét 1951-ben rombolták le. Az Egyesület (SZIE) éppen tíz évvel ezelőtt élesztette újjá a keresztút-járás szép szokását a hegyen, és kisebb kihagyásokkal azóta hagyománnyá vált a nagyböjti időszakban az alkalmilag felállított stációk végigjárása.

A mostani szombaton is a Sziklatemplom előtti téren gyülekeztek a hívek, hogy Szkaliczki Örs ciszterci szerzetes, szentimrevárosi plébános vezetésével imádkozva és énekelve elinduljanak a hegy tetejére. Mellette lazarista és pálos testvérek, valamint egy Dallasból érkezett ciszterci szerzetes, John atya segédkeztek az elmélkedések felolvasásánál.

Az időjárás kegyes volt a résztvevők kb. 200 fős tömegéhez. A turisták által mindinkább kedvelt sétányokon kígyózott a menet egyre feljebb. A kihelyezett stációkat a Szent Imre Gimnázium és a Piarista Gimnázium önkéntes diákjai őrizték. A hangosításnak köszönhetően az elmélkedések és az énekek jól követhetők voltak. A résztvevők örömmel szemlélték a stációképeken Mátyássy László szobrászművész alkotásainak fotóit. A zarándokok menet közben megcsodálhatták a hegyoldal virágba borult fáit is.

A keresztút a hegy tetején lévő Rózsakertnél ért véget. A Citadella hamarosan sorra kerülő átadása reményt ad arra, hogy legközelebb már a Lődomb tetejéig, a Citadella faláig zarándokolhassanak a hívek.

A résztvevők idén is igazi lelki élménnyel gazdagodva térhetett haza.

Forrás: budapest-szentimrevárosi Szent Imre Plébánia

Fotó: Eőry Ákos és Török Tamás

Magyar Kurír

