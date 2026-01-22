Készüljünk együtt a KATTÁRS-ra! – Támogatóprojektek megvalósítására hív a Kaposvári Egyházmegye

A Kaposvári Egyházmegye Közösségben, küldetéssel! címmel támogatóprojekteket hirdet plébániai közösségeknek, oktatással és neveléssel foglalkozó intézményeknek, hitoktatóknak, baráti társaságoknak, munkaközösségeknek és mindazoknak, akik a felhívás alapján indíttatást éreznek a projektbe való bekapcsolódásra.

A KATTÁRS idei témájának alapja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 30 évvel ezelőtt kiadott, Igazságosabb és testvériesebb világot! című körlevele, valamint Ferenc pápa Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikája. Ez utóbbi központi szentírási üzenete az irgalmas szamaritánus példázata. A támogatóprojektek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azon embertársainkra, akiktől – mint az irgalmas szamaritánus példázatában is – elfordultak az emberek, az arra járók, és a szamaritánust kivéve nem próbáltak meg segíteni rajtuk. A felhívás olyan cselekvési projektek megvalósulását célozza meg, melyben érzékenyen reagálni tudnánk a nálunk elesettebb, kiszolgáltatottabb, több szeretetre és figyelemre éhes embertársaink támogatására, megsegítésére.

A szervezők kérik a projektbe bekapcsolódni vágyókat, keressenek lakóhelyük közelében anyaotthonokat, hajléktalanszállókat, fogyatékossággal foglalkozó intézményeket és szervezeteket, börtönöket, s velük egyeztetve hozzanak létre támogatóprojekteket az érintettek számára.

Néhány ötlet, amiben a fenti célokat meg lehetne valósítani:

kössünk meleg „szeretetsálakat” a hajléktalanszálló lakóinak, például iskolai, plébániai közösségek összefogásával;

süssünk együtt hamuban sült „szeretetpogácsát”, például fogyatékossággal élő gyermekekkel, felnőttekkel együtt, vagy ajándékozzuk meg őket egy tálca sütivel, amelyet együtt készítettünk el az osztály-, baráti, plébániai közösséggel;

készítsünk játékokat az anyaotthon lakóinak, például iskolai, plébániai közösségek összefogásával.

Keressük meg az irgalmas szeretetnek azt a formáját, amellyel meg tudnánk ajándékozni azokat, akiknek erre nagy szükségük lenne!

A kiválasztott cél megvalósításáról fényképes és írásos beszámolót kérnek a résztvevőktől, a regisztrációs felületen meghatározottak alapján.

A támogatóprojektek felhívása nem versenyfelhívás, így nem minősítik helyezésekkel, nem kategorizálják a beérkezett beszámolókat.

A projektekben részt vevőknek emléklapot, jelképes tárgyi elismerést kívánnak adományozni. A szervezők szeretnének egy nagy, közös „szeretetzsákot” összehozni, melyből válogatva nemcsak a KATTÁRS-ra való készület ideje alatt tudnak jó támogatóprojekteket megvalósítani, hanem a szeptemberi program megrendezése utáni években is.

A „szeretetzsákot” a 2026-os Katolikus Társadalmi Napok keretében szervezett fesztiválon mutatják be. A legszívhezszólóbb, a legmegindítóbb, a legötletesebb támogatóprojekteket tartalmazó beszámolókat a benne résztvevőkkel együtt meghívják a bemutatóra.

A projektek beszámolóinak beküldési határideje: 2026. május 31.

A támogatóprojektekben a részvétel és a nevezés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációjához szükséges űrlap EZEN A LINKEN található.

További részletek ITT olvashatók.



Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír