Kiemelt vallásturisztikai helyszín lett a váci székesegyház és püspöki palota

Hazai – 2025. október 18., szombat | 12:00
10

Felkerült a kiemelt vallásturisztikai helyszínek listájára a váci székesegyház és püspöki palota. Az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti, történelmi emlékhelyek, műemlékek és vallásturisztikai, továbbá egyéb kulturális jelentőségű helyszínek látogatásáról szóló kormányhatározat értelmében az ezekre az emlékhelyekre érkező diákcsoportok ingyenes utazásra jogosultak a MÁV és a Volán járatain.

Az impozáns püspöki palota háromemeletes késő barokk épület történetének csaknem 250 éve alatt 21 püspök, illetve kormányzó lakta a palotát, amely országos jelentőségű műemlék; korhű berendezésének jelentős része túlélte a történelem viharait. Különlegességei közé tartozik gróf Csáky Emmanuel, a Váci Egyházmegye utolsó arisztokrata származású püspökének gazdag óra- és bútorgyűjteménye.

A püspöki palota és kertje idegenvezetéssel, csoportos formában látogatható; a vendégek bejárják a díszlépcsőházat, dísztermet, tálalóhelyiséget, szalonokat, egykori püspöki irodát és tárgyalót, a könyvtárszobát.

A váci Nagyboldogasszony-székesegyház megépítéséről Eszterházy Károly püspök döntött a püspökség 18. századi újjászervezésekor. Méltó környezetet keresett az ország akkor egyik legnagyobb egyházmegyéjének székesegyháza számára, amelyet korának késő barokk ízlése szerint kívánt megépítteteni. Az egykor két részre – magyarok és németek lakta városrészekre – tagolt Vácon az alapkőletételt 1762. május 24-én tartották. A templom és környezete a római Szent Péter tér mintájára készült volna el.

A templom végleges formáját Migazzi Kristóf püspöknek köszönheti, aki végül a francia származású Isidore Canevale tervei alapján építtette meg. Így lett a váci székesegyház a francia klasszicizmus akkor egyedülálló magyarországi képviselőjévé. Végül 1772. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony és Szent Mihály tiszteletére szentelték fel, egybefonva a két korábbi püspöki székesegyház védőszentjeinek tiszteletét.

Méreteit tekintve a váci székesegyház Magyarország negyedik legnagyobb katolikus temploma. A kívülről monumentális épülettömb belül egyszerű tagolású, méretei miatt mégis impresszív. A megvilágítás és a hajó kialakítása szándéka szerint a néző tekintetét a főoltárképre és a kupolafreskóra irányítja. A felújított Nagyboldogasszony-székesegyház 2024 őszén tárta ki ismét kapuit.

A Nemzeti Örökség Intézete felügyeletével megvalósuló program keretében a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján választják ki a nemzeti és a történelmi emlékhelyek, műemlékek és vallásturisztikai és egyéb kulturális jelentőségű helyszíneket. Ezek a helyek a magyar történelem fontos helyszínei, az emlékezet egyszerre szimbolikus és valóságos terei.

Az országban jelenleg húsz nemzeti és ötven történelmi emlékhely található, ezek között Vácon a Hétkápolna és Honvédemlékmű már szerepelt a történelmi emlékhelyek listáján, amelyet a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) felügyel. Melléjük csatlakozott most a váci Nagyboldogasszony-székesegyház és a váci püspöki palota mint ajánlott vallásturisztikai helyszín.

A Váci Egyházmegye a látogatás megszervezéséhez azt kéri, hogy minden esetben jelentkezzenek be a latogatas@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címen, hogy mindkét műemlék esetében megfelelően elő tudják készíteni a csoportok fogadását.

Az érkező diákcsoportok ingyenes utazásra jogosultak a MÁV és a Volán járatain. A díjmentes utazás igénybevételének feltétele, hogy a diákcsoport a látogatni kívánt múzeumtól, intézménytől, vallásturisztikai helyszíntől fogadónyilatkozatot kapjon. Ez a nyilatkozat csak tanítási és szombati napra szólhat. A kedvezményes utazás a tanítási szünetekre nem vonatkozik.

A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén az erre a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal ellátták. A visszaúthoz szükséges pecsétek mind a PüspökVác Látogatóközpontban, mind a Váci Egyházművészeti Gyűjteményben elérhetők lesznek.

A díjmentes utazás igénybevételének feltételeiről a MÁV-csoport felületein lehet tájékozódni.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Fábián Attila

