Kocsis Fülöp metropolita is imát kér a férfiért, aki megrongálta a gödöllői templomot

Március 15-én, hétfő este 20 óra körül egy fiatal férfi átmászott a gödöllői görögkatolikus templom kerítésén. Betörte a templom kapuzatát, és behatolt az épületbe. Az elkövetőnél két táska volt. Az egyikben gyúlékony anyagot tartalmazó flakonok voltak; meglocsolta, majd felgyújtotta a padokat, azután felrúgta az oltár előtti asztalon található Jézus-ikont. Ezt követően a másik táskájából festékes dobozt vett elő, és az ikonosztázion királyi ajtajára dobta.

A biztonsági kamerák felvétele szerint a rongáló egyedül volt. Az anyagi kár meghaladja a két és félmillió forintot. (A rendőrség a lakosság segítségét kéri az azonosításhoz. Kérik, hogy aki felismeri a felvételen látható férfit vagy bármilyen egyéb információval rendelkezik róla, az jelentkezzen a gödöllői rendőrkapitányságon.)

A történtek kapcsán Kocsis Fülöp is megszólalt. A Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján olvasható interjúban a görögkatolikus főpásztor elmondta, megrázó volt számára az éjszaka közepén arról értesülni, hogy milyen szörnyűséget követett el egy eddig ismeretlen tettes. Sivadó János parókus – akit családjával együtt szintén nagyon megviselt a vandalizmus – azonnal tájékoztatta az érseket a történtekről, majd a templomhoz sietett, ahol a közösség több tagjával együtt sikerült megakadályozniuk, hogy az egész épület lángba boruljon. (Sivadó Jánossal a Magyar Kurír munkatársa készített interjút a történteket követően. A beszélgetés ITT olvasható.)

Milliós nagyságrendű a kár, de egy ilyen tettnek az „üzenete” sokkal mérvadóbb, mint az anyagiak. Kocsis Fülöp úgy véli, feltehetően nem keresztényellenes cselekedet volt a rongálás. Szerinte sokkal inkább arról lehet szó, hogy egyszerűen csak a szépség ellen történt támadás. Mert van, akit dühít a szépség.

Csodálatos áldozatossággal épült fel a gödöllői templom. Talán elfogódottság nélkül mondhatjuk, hogy jelenleg ez az egyik legszebb újonnan épült templomunk. Kinek fáj ez? Kit dühít, hogy ez ilyen szép, ilyen rendezett?

A tettes nemcsak a padokat gyújtotta föl, hanem a Krisztus-ikonba is belerúgott és az ikonosztáziont is tönkre akarta tenni” – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, az indítékot ugyanakkor nehéz kitalálni, mert más ok is elképzelhető.

Egészen biztos, hogy bomlott elméjű ember, aki eleve kitervelt módon ilyen szörnyűséget művel. Nagyon rászorul tehát Isten segítségére és irgalmára”

– magyarázta az érsek-metropolita.

Kocsis Fülöp az interjúban hangsúlyozta, hogy noha a közösség Istennel való kapcsolatát is támadás érte, erőt meríthetnek a hívek Jézus szavaiból: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,10).

Nehéz higgadtan kezelni ezt a cselekményt, mégis azt kérem a gödöllői hívektől és minden velünk együtt érző testvérünktől, hogy imádkozzunk a tettesért.”

A főpásztor bízik benne, hogy a rendőrség minél hamarabb megtalálja az elkövetőt. „Szívesen találkoznék is vele, hátha meg lehet érteni a lelkét és valamiképpen gyógyítani azt” – zárta a beszélgetést Kocsis Fülöp.

Gödöllőn mintegy 300 görögkatolikus él, akik közel 20 éve rendelkeznek saját hivatalos közösséggel a városban. Keresztes Szilárd püspök 2001. szeptember 1-jén hozta létre a Gödöllői Görögkatolikus Szervezőlelkészséget, amelynek első és jelenlegi lelkésze is Sivadó János. A gödöllői görögkatolikus Szent Kereszt-templomot 2011. szeptember 13-án szentelték fel. Az ortodox ikonográfia hagyományait követő belső templomkifestés a hívek adományainak köszönhetően 2020 tavaszán készült el. Az ikonosztázion és a falképek fölszentelése a templom búcsújának napján történt tavaly szeptember 19-én, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke, valamint Marton Zsolt római katolikus püspök, illetve számos görög- és római katolikus pap részvételével.

Az érsek-metropolitával készült interjú teljes terjedelemben a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán olvasható el.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Fotó Merényi Zita/Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír