Kocsis Fülöp metropolita a Pocsajban működő Jelenlét Pontra látogatott

Kocsis Fülöp a Jelenlét Pont munkatársaival, Pintér Noémivel, Vajna Imréné Erikával, Fekete Anikóval és Halászné Fekete Andreával együtt tekintette át, miként tudnak hatékonyabban segíteni a helyi roma közösségnek.

Számos jó gyakorlat, személyes történet és előremutató terv is elhangzott, amelyek mind egy közös célt szolgálnak: a közösség tagjainak támogatását a fejlődés, az oktatás és az önálló életvezetés útján. Mint kiderült, a munkatársak nemcsak lelki támogatást, hanem motivációt is jelentenek az ott élő családok számára.

Heti rendszerességgel zajlanak gyógytornás foglalkozások a bölcsődében. A gyermekek így már egészen kicsi koruktól kezdve részesülnek fejlesztésben, a program pedig egészen a középiskoláig, sőt akár a szakkollégiumig is elkíséri őket. Egyes fiatalok már szakmát tanulnak, és van, aki egyetemi továbbtanuláson gondolkozik.

A családokkal való szoros kapcsolat szintén kulcsfontosságú. Heti rendszerességgel zajlanak kismama- és baba-mama foglalkozások, a várandósklub pedig gyakorlati segítséget nyújt a fiatal anyáknak: például megtanítják, hogyan kell megfürdetni egy újszülöttet, vagy helyesen táplálni egy kisbabát.

A Jelenlét Pont munkatársai hétköznapi támogatást is nyújtanak: mosásban segítenek, élelmiszert, vitamint adományoznak, de a ruházkodásban is segítenek. A Vámospércsen található Gondoskodó Szeretet Adományboltból rendszeresen kapnak svéd import termékeket. Az élelmiszerbanki együttműködés révén pedig heti rendszerességgel osztanak csomagokat a rászorulóknak.

A cél azonban nem a puszta segítségnyújtás, hanem a nevelés: az, hogy a családok képesek legyenek önállóan boldogulni.

Kocsis Fülöp érsek ellátogatott a helyi református bölcsődébe és óvodába is, ahol személyesen is megtekintette az ott zajló fejlesztő foglalkozásokat.

Kiemelt figyelmet kapott a Bazsó Team által vezetett kutyaterápiás program, amelynek célja a gyermekek érzelmi és szociális készségeinek fejlesztése. A metropolita örömmel vett részt a foglalkozáson, és elismerését fejezte ki a nevelők és segítők munkája iránt.

A kutyaterápiás foglalkozásokat a Hajdúdorogi Főegyházmegye támogatásával valósítják meg, amely ezzel is kifejezi elkötelezettségét a legkisebbek fejlesztése és a különböző felekezetek közötti együttműködés iránt. A látogatás megerősítette a közösséget abban, hogy az Egyház jelenléte nemcsak lelki, hanem gyakorlati segítséget is jelent a mindennapokban.

A találkozó megerősítette mind a munkatársakat, mind a közösséget abban, hogy az elvetett magok – az odafigyelés, az együttműködés és a szeretetteljes nevelés – előbb-utóbb termést hoznak. És ez a legnagyobb eredmény.

A Jelenlét Pontok működése az Európai Unió támogatásával, a Jelenlét a felzárkózó településeken ESZA+ projektből valósul meg.

Forrás és fotó: Hagjdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír