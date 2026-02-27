Kódextöredékektől a „hangzó katedrálisig” – Rendhagyó könyvbemutató Szoliva Gábriellel

Az ELTE-HTK Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztálya és az MTA-ELTE Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoportja decemberben adta hírül, hogy megjelent Szoliva Gábriel OFM monográfiája, az esztergomi Szent Adalbert-székesegyház 13. századi kottás breviáriuma (Breviarium notatum Strigoniense) második, szanktorále-kötetének rekonstrukciója. A kiadvány a gregorián forráskutatás és a hazai zenei fragmentológia egyik jelentős eredménye.

A rekonstrukció alapjául a zágrábi Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije régikönyves gyűjteményében 2019-ben felfedezett, 15–17. századi nyomtatványok kötéseiből előkerült 258 kódextöredék szolgált, amelyeket további 14, zágrábi és budapesti könyvtárakban azonosított fragmentum egészített ki. A hasonmáskiadást kísérő háromnyelvű (magyar, angol, horvát) tanulmány részletes filológiai, liturgia- és dallamtörténeti elemzéssel helyezi el a kódexet a középkori Magyarország gregorián hagyományában. A kötet emellett arra a 17. század végi könyvkötői gyakorlatra is fényt derít, amelynek során a kódex lapjait Zágrábban feldarabolták, és nyomtatványok borítóinak megerősítésére használták fel.

A szerző szavait idézve: „a kódex egy képzeletbeli kapu, amelyen keresztül beléphetünk a középkori esztergomi székesegyház kórusába, a káptalan zsolozsmájának helyszínére, sőt dallamainak megszólaltatásával benyomást szerezhetünk az egykori »hangzó katedrálisról«”.

A könyvbemutató programja

A rendezvényt 16 órakor Oberfrank Ferenc, az MTA köztestületi igazgatójának köszöntője nyitja meg.

Ezt követően négy izgalmas előadás hangzik el: Czagány Zsuzsa zenetörténész „Miért jó, ha kottás?” – A zenei fragmentológia magyarországi története; Madas Edit irodalomtörténész, kodikológus Kódextöredékekből kódex: egy kulcsfontosságú forrás rekonstrukciója; Földváry Miklós István liturgiatörténész Az esztergomi zsolozsma: a forrásoktól a gyakorlatig; végül Szoliva Gábriel OFM zenetörténész A kódex „legértékesebb” töredékei és a kutatás jövője címmel oszt meg a hallgatósággal érdekfeszítő részleteket.

18 órától a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék hallgatóiból álló Schola Academica ad koncertet, vezényel Merczel György, Mizsei Zoltán és Héja Benedek.

A program 18.30-tól kötetlen beszélgetéssel zárul.

A kötet a Musicalia Danubiana sorozat 27. darabjaként, Czagány Zsuzsa szerkesztésében jelent meg, és a Penna Bölcsész Könyvesbolt kínálatában érhető el.

A rendezvény különösen ajánlott a középkori liturgia, a gregorián zene és a kodikológia iránt érdeklődőknek. Belépés csak EZEN a linken történő előzetes regisztrációval történhet.

A bemutatóról felvétel készül, amely az MTA YouTube-csatornáján később megtekinthető lesz.

