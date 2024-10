Kommentár a kommentárokhoz

A kötetet október 21-én Budapesten, a PPKE Szentkirályi utcai épületének Szent II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében mutatták be.

„A nagyszabású Ancient Christian Commentary on Scripture (ACCS) sorozat először az Egyesült Államokban megjelent huszonkilenc kötetét mára több világnyelvre is lefordították. Az egyedülálló vállalkozás célja – amint azt az angol nyelvű kiadáshoz írt bevezető is hangsúlyozza –, hogy segítséget és betekintést nyújtson a lelkipásztoroknak és a híveknek a szentírás-értelmezés ókori gyakorlatába és történetébe.

2022 kora tavaszán kereste meg Claudiu Tuţu atya, az erdélyi román görögkatolikus egyházmegye lelkésze a Magyar Patrisztikai Társaság elnökségét, hogy működjék közre abban a projektben, amelynek célja, hogy – egymás munkájára figyelve és egymást segítve – magyar és román nyelvre lefordítsuk és az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia anyagi támogatásával kiadjuk az ACCS köteteit. A munkának hosszú előkészítés után 2023-ban kezdtünk neki, s most örömmel nyújtjuk át az első kötetet. Reményeink szerint a kötet kedvező fogadtatásra talál a magyar olvasóközönség körében, és hasznos segédeszköze lesz az ókori exegetikai hagyomány megismerésének és az abban való elmélyedésnek” – olvasható a nyitókötet előszavában.

„A patrisztikus korszak, az egyházatyák kora a Római Kelemen (†95 körül) és Damaszkuszi János (645 körül – 749) közötti időszakot öleli fel. A kommentár így a bibliaértelmezés hét évszázadát foglalja magában, az Újszövetség végétől a 8. század közepéig, beleértve Beda Venerabilist is.” A bevezetőből továbbá kiderül, hogy „a sorozat egyértelműen gyakorlati homiletikai és áhítati útmutatóként szolgál a bibliai szövegek klasszikus keresztény olvasatainak legkorábbi rétegeihez. Rövid összefoglalása szeretne lenni a legkorábbi keresztény értelmezőknek a Septuaginta, a korai latin Ószövetségi Szentírás és az Újszövetség szövegeihez fűzött magyarázatainak. Ezért jelen munka nem modern mércével mért kommentár, hanem egy olyan magyarázatgyűjtemény, amely azoknak a mércéje szerint készült, akik előfutárai és megalapozói voltak a modern kommentároknak.” Az első kötet az ószövetségi Teremtés könyvének 1–11. fejezetével foglalkozik.

A budapesti könyvbemutató kezdetén Kuminetz Géza, a vendéglátó Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora köszöntötte a jelenlévőket. Utalt arra, hogy a bibliakommentárok a kultúra egész területére átvezetik a hitigazságokat, és azt kívánta: a hitélet és a teológiai látásmód gazdagítására a jövőben jelenhessen meg a teljes sorozat.

A Károli Gáspár Református Egyetemet képviselve Kendeffy Gábor, a Magyar Patrisztikai Társaság volt elnöke „visszaemlékezésében” Claudiu Tuţunak, az erdélyi román görögkatolikus egyházmegye lelkészének kezdeményezéséről, a román mellett a magyar munkacsoport megalakulásáról, a felekezeti pluralizmust érvényesítő összefogásról szólt, a 2021-ben történt első gondolatmegosztástól kezdve a projekt részleges megvalósításáig.

A könyvsorozat eredeti amerikai kiadásának egyik szerkesztője, Joel C. Elowsky teológusprofesszor, az Egyesült Államokban már egymillió példányban elkelt és immár tíz nyelven hozzáférhető kommentárok jelentőségét méltatva a vállalkozás három fő céljára utalt: lelkészek és laikusok számára egyaránt szeretnék hozzáférhetővé tenni az egyházatyák bölcsességét, és velük, általuk szélesebb körben megismertetni az egyházak közös örökségét; az ökumenikus hozzáállás, az eredmény pedig igazolja, hogy a Szentlélek ma is folyamatosan munkálkodik.

Takács László, a magyar fordítás főszerkesztője elmondta: jelenleg a Máté evangéliumának első felére vonatkozó patrisztikus kommentárok fordításával foglalkoznak. Bízik abban, hogy a tervek szerint tudnak haladni az ó- és újszövetségi részek párhuzamos feldolgozásában, és tíz év alatt a sorozatnak mind a huszonkilenc kötete napvilágot láthat.

Claudiu Tuţu, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Patrisztikai Tanulmányi és Ókeresztény Irodalmi Központjának tudományos munkatársa rövid felszólalásában bemutatta a „hatfakultásos”, négy egyházat érintő, filológiával, filozófiatörténettel is foglalkozó kolozsvári intézetet, illetve annak ez alkalomból Budapestre érkezett prominens képviselőit. Megosztotta, hogy a most két nyelven – románul és magyarul – megjelenő, a Vatikán által is támogatott fordítások vízióját, ötletét mindenekelőtt magyar feleségének köszönheti.

A könyvbemutatón az eseményt koordináló Pecsuk Ottó református lelkész, teológus a kötettel kapcsolatos fordítói perspektívát vázolta fel.

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök zárásként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében is köszöntötte e „nagyszerű akciót”, és a szerkesztőknek, fordítóknak gratulálva áldását adta a hosszú távú vállalkozásra.

A kötet, illetve könyvsorozat itthoni terjesztéséről később adnak tájékoztatást.

Szerző: Pallós Tamás



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír