Konferenciát rendeztek a szociális ágazatban dolgozóknak Szombathelyen

A szociális ágazatban dolgozóknak szükségük van az együttműködésre és a folyamatos egyeztetésekre – hangzott el november 7-én a szombathelyi fórumon. – Csak így tudják hatékonyabban képviselni érdekeiket, megismerni és átvenni jógyakorlatokat, megosztani a tapasztalataikat és megoldási javaslatokat tenni a döntéshozók asztalára a szférát érintő problémákkal kapcsolatban.

Székely János szombathelyi megyéspüspök kiemelte: az emberiség első, mindenki számára nyitott szociális intézményét Kis-Ázsiában keresztények hozták létre, Nagy Szent Bazil kezdeményezésére: gondoskodtak árvákról, szegényekről, betegekről.

A kereszténység minden emberben, így az idősekben, sérültekben is Isten képmását látja, emellett az örök élet reményét is adja az embereknek.

Úgy gondolom, hogy a keresztény szív többletet ad a szociális gondoskodáshoz – mondta a főpásztor. – Ennek a konferenciának az egyik célja, hogy a szociális intézményekről és azok fenntarthatóságáról folyó társadalmi párbeszédhez mi is hozzátegyünk. Ezzel a keresztény fantáziával, keresztény szívvel, amelyből valaha történelmünk első szociális intézményei megszülettek.

Csizi Péter, a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a szociális ágazatban jelentkező munkaerőhiány kezelésére többek között a bérek, a munkakörülmények javítása és az oktatás területén kell lépéseket tenni. Utóbbit azért tartja a kormányzat fontosnak, mert úgy vélik, ha nem nyúlnak hozzá a képzésekhez, ha nem igazítják a fiatalokhoz, a fiatalok elvárásaihoz a képzéseket, a képzések megnevezését, az oktatás módszertanát, akkor nem tudják a jövő szakembereit megszólítani, hogy ezen a területen kínált képzésekben tanuljanak, később pedig dolgozzanak.

Előadásában Csizi Péter beszélt az elmúlt években az ágazatot érintő képzési, oktatási változásokról, és kiemelte: a jövőben a fiatalabb generáció megszólítását már az általános iskolában elkezdik.

A Szombathelyi Egyházmegye az elmúlt években két szociális intézmény működtetését is átvette Vas megyében: Szombathelyen és Táplánszentkereszten. Tette mindezt abból a keresztény meggyőződésből, amely miatt Nagy Szent Bazil és társai is kialakították szociális intézményüket Kis-Ázsiában: mert Jézus az egész emberiségért jött a világra, hogy szeretetével megújítsa isten- és emberkapcsolatunkat – fogalmazott Székely János. – A kereszténység központi gondolata a szeretet: Isten maga a szeretet, és az ember is arra született, hogy szeressen. Ezt mondta el Jézus a tanításában, ezt nevezte Isten országának. Ez az a pillanat, ahol ő jelen van a világban, ahol ő a király, ezt hirdeti meg a nyolc boldogságban. Jézus egy új világot akart elhozni, ahol kevesebb a könny, kevesebb az éhező.

A kereszténység nemcsak templomokban akar létezni, hanem családokban, iskolákban, kórházakban is – hangsúlyozta a megyéspüspök. – És emiatt a jézusi alapelv miatt a keresztények testvérként néznek egymásra: a sérült, beteg emberekre is. Bennük is Isten képmását, remekműveit ismerik fel, és így bánnak velük akkor is, ha valaki a betegsége miatt nem tudja kifejezni magát, vagy nem tud mozogni.

A szociális szektorban is fontos a fenntarthatóság – erről már Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója beszélt.

Előadásában kitért a bérekre, az oktatásra, az együttműködésre más ágazatokkal, a szektor érdekérvényesítő képességének javítására, a családok, fiatalok megszólítására és az innovációra. Hangsúlyozta a találkozók, eszmecserék fontosságát, ahol javaslatok születhetnek az ágazatot illető kérdésekben, és amelyeket képviselhetnek, előterjeszthetnek a döntéshozóknak.

A konferencia kerekasztal-beszélgetéssel, fórummal zárult. Ezen is felvetődött, hogy egyre kevesebb a szakember az ágazatban, így már a beosztások elkészítése is sok esetben gond. Kevesen is jelentkeznek képzésre, illetve aki végez és munkába áll, azt nehéz megtartani.

Az érdeklődők hallhattak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bicskei Egészségügyi és Logisztikai Központjáról, létrejöttéről, a legszegényebbeket segítő szolgálatról is.

A konferencián elhangzott beszédeket hamarosan megtekinthetik az egyházmegye honlapján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír