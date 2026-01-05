Konferenciával emlékeznek Kovács Mihály piaristára, az első magyar középiskolai informatikatanárra

A Piarista Rend Magyar Tartománya, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája közös konferenciája a digitális pedagógia történetét és kihívásait járja körül, Kovács Mihály hatását és szellemiségét emelve ki az informatikai módszerek és tudás személyiségfejlesztő, pozitív oktatásában – közölték a szervezők.

Kiemelték: a mesterséges intelligencia előnyöket és veszélyeket is rejtő korszakában különösen fontosnak tartják egy olyan szerzetes példakép felmutatását, aki a kibernetikai pedagógiai paradigmát pozitív lelki és művelődési, pedagógiai célok érdekében bontakoztatta ki.

Kovács Mihály 2026. január 2-án lenne 110 éves. A piarista szerzetes jó két évtizeddel a személyi számítógépek megjelenése előtt kibernetikai szakkört indított a budapesti Piarista Gimnázium diákjainak. Amikor meghirdette szakkörét, az 1958/59-es tanév idején az egész országban csak néhány számítógép működött: egy elektromechanikus, még nem Neumann-elvű gép a Műegyetemen, a Magyar Tudományos Akadémián még építés alatt állt az M-3, az első magyar elektroncsöves számítógép, a Központi Statisztikai Hivatal pedig lyukkártyás gépparkjával alapozta meg az informatikát.

Kovács Mihály elsőként alkalmazta az informatika, kibernetika módszereit egyéb tantárgyak, például a fizika oktatásában. A Piarista Gimnázium kibernetikai szakköre keretében készültek el azok a logikai játékgépek, amelyek országos, majd nemzetközi hírnevet szereztek az ott folyó műszaki és természettudományi oktatásnak.

A hatvanas évek közepén az iskola falain belül a szakkört látogató diákok Kovács Mihály és Terényi Lajos vezetésével tanító-feleltető gépet, két évvel később pedig a számítógépek működési elvének oktatására szolgáló Mikromat kibernetikai építőkészletet fejlesztették ki, utóbbinak eredetije és működő replikája is látható a Neumann-zársaság informatikatörténeti tárlatán.

A Mikromat 1967-től a hetvenes évek elejéig megtalálható volt a játékboltok, tanszerboltok kínálatában is. A készlethez Gyakorlati út a kibernetikához címmel oktatókönyv is tartozott, melyet Kovács Mihály írt.

A hetvenes években Kovács Mihály programozó-tanfolyamokat is szervezett a gimnáziumi diákoknak, miután 1974-ben sikerült vásárolnia egy akkor újdonságnak számító, programozható Hewlett-Packard asztali kalkulátort. A nyolcvanas évek elején az első teljes értékű mikroszámítógépét is sikerült beszereznie a gimnáziumnak. Az 1983 körül elindult magyar középiskolai számítástechnikai fejlesztések részben az ő kísérleti eredményeire épültek. A piarista gimnáziumban 1984-ben már minden ott érettségizett diák tanult számítástechnikát, vagyis BASIC programozást és a Commodore C64 számítógép kezelését.

