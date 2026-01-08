Kórházlelkészségi szobát kapott a szegedi egyetem

A betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók lelki támogatását szolgáló korházlelkészségi szobát szenteltek fel a szegedi Petri Gábor Klinikai Tömbben. Az év végére elkészült helyiség egy olyan nyugodt és intimebb teret jelent, ahová a gyógyulók és a dolgozók is elvonulhatnak egy beszélgetés, egy ima vagy egy lelki megerősítés erejéig.

Vízkereszt napján, a felszentelésen elhangzott, hogy a szoba létrejöttével egy régi álom valósulhatott meg a Kórházlelkészi Szolgálat életében. A szolgálat munkatársai az egész egyházmegyében látogatják a kórtermeket, Szegeden, a legnagyobb intézményben pedig több száz betegen segítenek hétről hétre.

A kórházlelkészi szoba a találkozás helye, ugyanis itt találkozhatnak a betegek a lelkészekkel, itt kaphatnak lelki támaszt a hozzátartozók, valamint azok az egészségügyi dolgozók is betérhetnek, akik a mindennapi embert próbáló feladatok és kihívások közepette szeretnének egy pillanatra megpihenni. A gyógyítás nemcsak a test, hanem a lélek gyógyítását is jelenti.

Jézus gyógyításai nem csupán a testi betegségekről szóltak, hanem arról is, miként lehet emberhez méltó módon viselni a szenvedést, és miként kell embertársainkat támogatni a bajban. Bár a gyógyítás ma már intézményesült, és nélkülözhetetlen a magas szintű szaktudás, ugyanilyen fontos a hivatástudat, az együttérzés és a lelki háttér, amely erőt adhat mind a betegeknek, mind az őket ápolóknak és támogatóknak – fogalmazott Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök.

A kórházlelkészségi szoba pontosan ezt a célt szolgálja: csendes, méltó környezetben lehessen megerősödni, kérdezni, teát inni, beszélgetni, imádkozni.

A felszenteléskor áldást kértek mindazokra, akik itt lelkészként, munkatársként vagy önkéntesként dolgoznak majd, valamint azokra is, akik betérnek ide.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye; delmagyar.hu

Fotó: Gémes Sándor

