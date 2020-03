Koronavírus: Helyzetjelentés Rómából és a Vatikánból magyar szemmel

Gedő Ágnest, két általános iskolás gyermek édesanyját otthon értük el telefonon. Elmondta, hogy szerdán délután kettő óra körül összeült a kormány, hogy megvitassa a koronavírus okozta helyzetet. Ekkor még nem volt biztos, hogy szerte az országban március 15-ig bezárják az iskolákat, ám végül úgy döntöttek, hogy a már fertőzött helyeken a vírus terjedésének megakadályozása, máshol pedig a megelőzés céljából mindenhol felfüggesztik a tanítást. A tanároknak annyi idejük maradt csupán, hogy a gyerekekkel összeszedették a könyveiket, néhány pedagógus pedig még házi feladatokat is adott. A szülők képviselőn keresztül tartják az iskolával a kapcsolatot.

Arra gondolva, hogy a jelenleg március 15-ig elrendelt tanítási szünetet meg fogják hosszabbítani, már a távoktatás lehetőségéről beszélnek, hogy a diákok ne maradjanak el tanulmányaikkal. Ez persze a szülőkre is ró terhet, akiknek a tanulásban fokozottan segíteniük kell a gyerekeket. Ők viszont legtöbben dolgoznak.

Gedő Ágnes és gyermekei Ferenc pápával találkoznak (2019. december)

Az is problémát okoz, ha a nagyszülőkre bízzák a gyerekeket – bár ezt nem is mindenki tudja megtenni –, hiszen a statisztikák szerint az idősebb korosztály a legveszélyeztetettebb csoport a koronavírussal szemben. Legtöbben közülük a már meglévő betegségeik súlyosbodása miatt kerülnek különösen nagy veszélybe, s halnak meg. A gyerekekre való otthoni vigyázás ügyében is keresi a kormány a megoldást. Tervezik, hogy támogatást adnak azoknak a családoknak, melyek csak úgy tudják ezt megoldani, hogy valakit felvesznek a gyermekek felügyeletére. A közalkalmazottaknál a kormányrendelet megjelenésével egy időben – akinek munkája megengedte – engedélyezték az otthoni munkavégzést.

Gedő Ágnes beszámolt arról is, hogy a színvonalasabb napilapok is olyan cikkeket, képeket közölnek a koronavírusról, mely azt sugallja, hogy a veszélyt és az intézkedéseket komolyan kell venni. Bár ő maga nem tapasztalta, de a boltok polcairól időről időre eltűnnek a tartós élelmiszerek, ám eddig a hiányt minden esetben tudták már másnapra pótolni. Az utca embere azonban lépten-nyomon találkozik a koronavírus terjedését megakadályozó tanácsok plakátjaival, illetve a kihelyezett fertőtlenítő folyadékokkal. A hét- és kilencéves gyermeket nevelő anyuka arról is beszámolt, hogy az utcák teljesen elnéptelenedtek, az autóforgalom is jelentősen csökkent. Mikor tegnap autóba ült, egy olyan utcán, ahol gyakran egy óra az átjutás, pillanatok alatt sikerült továbbhaladnia. Csúcsidőben olyan érzése volt, mintha kijárási tilalmat rendeltek volna el, a környező üzletekben sem vásárolt senki.

Németh László atya arról számolt be, hogy az ország területén márciusra minden magyar szentmiséjét lemondták. Hozzátette, kedden a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában ugyan mutatott be misét, de a téren és a bazilikában észrevehetően kevesebben voltak a szokásosnál. Azt is megemlítette, hogy a Vatikán egymás után mondja le a koronavírus-járvány miatt a különböző eseményeket, legutóbb például a posztulátorok gyűlését.

A Római Vikariátus március 5-én kiadott dokumentuma a koronavírus terjedésének megakadályozására – az olasz hatóságok előírásai alapján – javaslatokat fogalmazott meg az egyházi szertartásokkal kapcsolatban. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nagyböjti időszakra vonatkozó hagyományokat és előírásokat ebben a helyzetben is gyakorolni tudja minden hívő, így az imádságot, a böjtöt és a jó cselekedeteket. Kiemeli a diakónusok és papok felelősségét a plébániájuk és közösségeik tagjai iránt. Hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok által kért intézkedések betartását lelkiismereti kötelességének érzi a római egyházmegye, mert a fertőzések számának emelkedése a teljes egészségügyi rendszer összeomlásával fenyegetne.

Mindezek figyelembevételével az egyházmegyében március 15-éig felfüggesztettek minden olyan tevékenységet, ami a vírus terjedését elősegítheti: így nem tartanak elsőáldozásra felkészítő hittanórákat, házassági előkészítőket, zarándoklatokat. Ezzel párhuzamosan azonban a hétköznapi és hétvégi szentmiséket mindenhol megtartják. Az egészségügyi minisztérium javaslatát figyelembe véve azonban arra kell törekedni, hogy a misére látogató hívek megtartsák az egyméteres távolságot egymás között. Éppen ezért a híveknek azt javasolják, hogy a nagyobb templomokba járjanak misére. A szentmisén azonban békejobbot nyújtani nem lehet, a szenteltvíztartókat ki kellett üríteni, és csak kézbe lehet áldoztatni.

A dokumentum kiemelt figyelmet fordít a legelesettebbekre: az idősekre, a betegekre, akiknek azt javasolják, ne hagyják el otthonukat, hogy életük ne kerüljön még nagyobb veszélybe egy fertőzés miatt. Érthető okokból, s az elesettek érdekében a karitász munkáját nem függesztik fel. Ahogy eddig, úgy ezentúl is ételt osztanak a szegényeknek is, azzal a megkötéssel, hogy azt helyben nem fogyaszthatják el. Az ételt úgy kell csomagolni, hogy azt bárki elvihesse magával. Épp így változatlanul működnek azok az egyházi központok, ahol a rászorulók segítséget kérhetnek. Ez utóbbi esetben javasolják, hogy tágas, fertőtlenített helyeken fogadják az odaérkezőket, s lehetőség szerint egyeztessenek velük előre időpontot.

Gedő Ágnes a rádió vezetőségétől kérte, hogy lehetőség szerint otthonról végezhesse munkáját. Röviddel telefonbeszélgetésünk után erre megkapta az engedélyt. Ekkor derült az is ki, hogy a Vatikánban is megtalálták az első koronavírussal fertőzött beteget.

Fotó: Ansa.it; Vatican Insider



Bókay László/Magyar Kurír