Korszakalkotó változás – Leó pápa a mesterséges intelligenciáról szóló kongresszus résztvevőihez

Ha a technológiai fejlődés „jelentős előnyöket hozott, és hoz továbbra is az emberiség számára, különösen az orvostudomány és az egészségügy területén”, akkor ahhoz, hogy valódi fejlődés történjen, szükséges, hogy

az emberi méltóság és a közjó továbbra is szilárd prioritás legyen mindenki számára”.

Az üzenetben a Szentatya szól a „technológia romboló potenciáljáról” és az „emberellenes ideológiák szolgálatába állított orvosi kutatásról”. Arra buzdít, hogy a múltbeli eseményeket tekintsük figyelmeztetésnek. „A ma rendelkezésünkre álló eszközök még erősebbek, és még pusztítóbb hatással lehetnek az egyének és a népek életére” – írja Leó pápa, elismerve azonban a pozitív következményeket is, ha „az emberi személy szolgálatában” használjuk azokat.

Érdemes elgondolkodnunk a digitális forradalomról, amely ahhoz vezet, amit Ferenc pápa „korszakalkotó változásnak” nevezett – hangsúlyozza XIV. Leó, aki úgy látja, hogy az új technológiai fejlődés sokkal átfogóbb, és bizonyos szempontból az ipari forradalomhoz hasonlítható.

Mélyrehatóan befolyásolják gondolkodásmódunkat, megváltoztatják a helyzetekről alkotott felfogásunkat, valamint azt, ahogyan önmagunkat és másokat érzékeljük”

– mutat rá a pápa. Hozzáteszi, hogy ma „úgy lépünk kapcsolatba a gépekkel, mintha beszélgetőpartnerek lennének, szinte azok kiterjesztéseivé válunk”. De ez azzal a kockázattal jár, hogy „szem elől tévesztjük az emberek arcát”, és „elfelejtjük, hogyan ismerjük fel és értékeljük mindazt, ami igazán emberi”.

Az emberi élet védelmezői és szolgálói

A Szentatya szerint „nagyon fontos” a Pápai Életvédő Akadémia nemzetközi kongresszusán résztvevők elkötelezettsége a mesterséges intelligencia az orvostudományt érintő lehetőségeinek feltárása iránt, mert „az emberi lét törékenysége gyakran megnyilvánul az orvostudomány területén”, és nem szabad megfeledkeznünk minden ember méltóságáról, akit „Isten akart, megteremtett és szeret”. Ezért a Hittani Dikasztérium és a Kultúra és Nevelés Dikasztériuma Antiqua et nova című jegyzéke a mesterséges intelligencia és emberi intelligencia kapcsolatáról hangsúlyozza, hogy

az egészségügyi dolgozóknak hivatásuk és felelősségük, hogy az emberi élet őrei és szolgálói legyenek”.

XIV. Leó szerint „ugyanez elmondható azokról is, akik felelősek a mesterséges intelligencia alkalmazásáért ezen a területen”.

A mesterséges intelligenciának elő kell segítenie az interperszonális kapcsolatokat

Az emberek gondozásában az emberi kapcsolatok pótolhatatlanok – emeli ki a pápa. Az „orvosi professzionalizmust” elengedhetetlennek tartja a kommunikáció és a másokkal való közelség képessége tekintetében is. Ezért „a technológiai eszközök soha nem csökkenthetik a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti személyes kapcsolatot”. Sőt

a mesterséges intelligenciának elő kell segítenie mind az emberi kapcsolatok fejlődését, mind az emberek iránti gondoskodást”,

hogy „az emberi méltóság és az egészségügyi ellátás hatékony biztosítása szolgálatában álljon”. Végül, az „orvostudomány és a technológia területén gyakran felmerülő hatalmas gazdasági érdekekre”, valamint az ellenőrzéséért folytatott „harc” láttán Leó pápa a „széles körű együttműködés előmozdítására” szólít fel nemzetközi szinten is azok között, „akik az egészségügyi szektorban és a politikában dolgoznak”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír