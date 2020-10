Kötelező érvényű uniós keretirányelvet sürget a Karitász a szegénység elleni küzdelem világnapján

Kalkuttai Szent Teréz anya gondolatai: „Vannak nálatok szegények? És ismered őket? Biztos van valaki, aki egyedül érzi magát, nem kívánt, hátrányos helyzetű, és te nem tartod számon, vagy nem tudsz róla.”

Az ENSZ közgyűlése 1992-ben a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította október 17-ét. Sok jel utal arra, hogy éppen azok, akik a legtöbbet tehetnének e téren, csak ezen a napon gondolnak a szegénységre.

Magyarországon 1996 óta emlékeznek meg a szegénység világnapjáról, melynek gondolata eredetileg Joseph Wresinski francia katolikus paptól, a „szegények egyháza” alapítójától származik. Joseph atya mélyszegénységben élő családban nevelkedett, és gyermekkori élményei nemcsak hivatását, de egész életét meghatározták. Ötvenéves volt, amikor megalapította világmozgalmát, ami az önkéntesei révén mintegy harminc országban segít a legrászorultabb embertársainkon. Joseph atya életművének elismeréseként nyilvánította az ENSZ október 17-ét a szegénység elleni küzdelem világnapjává.

A szegénység elleni harc világnapja alkalmából a Caritas Europa kötelező érvényű uniós keretirányelv kidolgozását és elfogadását javasolja az EU összes tagállama részére. A szervezet szerint a megfelelő minimáljövedelem-rendszer az európai szegénység felszámolásának kulcsfontosságú eleme.

Úgy vélik, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek megfelelő minimális jövedelemhez kell hozzájutniuk, és jó minőségű szociális szolgáltatásokhoz, mivel ez lehet az alapvető biztonsági háló, és nagyban hozzájárul a méltóságteljes élethez.

A Katolikus Karitász Magyarországon is nap mint nap tesz a szegénységben és kiszolgáltatottan élőkért, és széleskörű tevékenységével részese a szegénység elleni küzdelemnek. A szervezet egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezetként korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti rövid és hosszú távú projektjeivel, szociális intézményeivel a mélyszegénységben élőket, a krízishelyzetbe kerülteket.

A szegénység ellen anyagi, természetbeni és lelki segítségnyújtással, szociális ügyfélfogadással, öngondoskodást segítő programokkal, felzárkóztató célú települési és járási programokkal, krízistámogatásokkal és a társadalom tagjait is bevonó kampányokkal, segélyakciókkal küzdenek. Nemrég zárult például az országosan több száz településen több mint kilencezer gyermeknek segítséget nyújtó iskolakezdési akciójuk, a „Legyen öröm az iskolakezdés”. Jelenleg is tart a kályhaprogramjuk, mellyel olyan családoknak, egyedülálló időseknek segítenek, akik fűtési lehetőség nélkül maradtak a közelgő tél előtt. Egész évben szervezik krízishelyzeti, valamint öngondoskodást segítő programjaikat is. A segélyszervezetnél kiemelt cél, hogy a karitászhálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általuk támogatott emberekhez.

A Caritas Europa a földrészen működő katolikus segélyszervezetek konföderációja, amelyet 1971-ben alapítottak Eurocaritas néven. A szervezetet 1992-ben Caritas Europa névre keresztelték, és a Caritas Internationalis hét régiójának egyike. A szervezet titkársága Belgiumban, Brüsszelben található. A Caritas Europa 49 nemzeti tagszervezetből áll (köztük a magyarországi a Katolikus Karitász), amelyek 46 európai országban működnek. A tagszervezetek aktívan részt vesznek a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, szociális és jóléti szolgáltatásokat nyújtanak, intézményeket működtetnek, katasztrófavédelmi és menekültügyi tevékenységgel is foglalkoznak, küzdenek az emberkereskedelem ellen, humanitárius segítséget nyújtanak világszerte. A Caritas Europa elősegíti az együttműködést és a kölcsönös tanulást tagszervezetei között, és elősegíti a kapacitásépítést, a közös érdekképviseletet, illetve a közös projekteket és programokat.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír