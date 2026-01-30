Közel harmincezer családnak segített a „Tárjátok ki a szíveteket” karácsonyi segélyprogram

A Karitász munkatársai és önkéntesei az ünnepek előtt és azt követően is fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a téli krízishelyzetekben senki ne maradjon egyedül a gondjaival.

Élelmiszerrel, tüzelővel, meleg étellel, kályhával, fenyőfával, karácsonyi ajándékokkal és egyéb támogatással segítették a nélkülözőket, miközben gyermekek ezreinek és nehéz helyzetben élő családok tízezreinek tették emberibbé és reménytelibbé a mindennapokat országszerte és a határon túl.



A számok mögött emberi sorsok és közösségi pillanatok állnak: a segélyprogram keretében a Karitász munkatársai és önkéntesei közel 22 ezer tartósélelmiszer-csomagot adtak át, összesen 165 ezer kilogramm élelmiszert és több mint 12 500 adag meleg ételt juttatva el a rászorulókhoz.

Az „Angyalbatyu” ajándékgyűjtő akció révén országszerte megrendezett karácsonyi ünnepségek keretében több tízezer hátrányos helyzetű gyermek vehetett át személyre szóló ajándékcsomagot.



Közel 800 család karácsonyát ajándékba kapott karácsonyfa tette ünnepivé, míg a hideg hónapok terheit több mint 2000 mázsa tűzifa segített enyhíteni.

A kampány során nemcsak tárgyi segítség érkezett, hanem számos közösségi és lelki program is megvalósult országszerte. Szeretetvendégségek, gyermekeknek, időseknek és fogyatékossággal élőknek szervezett karácsonyi ünnepségek, hajléktalanokat segítő akciók, valamint lelki programok erősítették az összetartozás élményét.



A kezdeményezések megvalósításában több ezer önkéntes vett részt, akik jelenlétükkel és figyelmükkel is reményt adtak.

A segélyprogram részeként országosan több jótékonysági esemény is zajlott: a központi programok mellett több egyházmegyei karitászközpont szervezett jótékonysági esteket és koncerteket, amelyek egyszerre szolgálták az adománygyűjtést és a közösségek megerősítését.



A kiemelt események közé tartozott a Katolikus Karitász által szervezett, A remény fényei című adventi jótékonysági koncert, amelyet a budapesti Szent István-bazilikában rendeztek meg, mintegy ötszáz fő részvételével. A koncert bevételét rászoruló családok támogatására és nehéz sorsú gyermekeket segítő fejlesztési programokra fordítja a Karitász 2026-ban.

A „Tárjátok ki a szíveteket!” segélyprogram idei eredményei ismét megmutatták: amikor sokan tesznek egy kicsit, abból sokak számára jelentős segítség, remény és kapaszkodó születik.



A Katolikus Karitász hálás minden támogatónak, önkéntesnek és munkatársnak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az összefogás valódi segítséggé válhasson.

A Karitász a téli hónapokban általános céllal is örömmel fogad adományokat. Az adománygyűjtéséhez több módon lehet csatlakozni:

• a 1356-os adományvonal hívásával, amely 500 forint támogatást jelent hívásonként;

• online adományozással, bármilyen összeggel, a www.karitasz.hu oldalon;

• az egyházmegyei karitászközpontokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül tárgyi vagy pénzadományokkal egy-egy helyi program támogatására (központi bankszámlaszám: CIB Bank: 10701094-76228861-51100005).

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor, Caritas Szabadka

