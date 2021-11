Közel ötven országból pályáztak a Faludi Nemzetközi Filmszemlére és Fotópályázatra

A számok a korábbi évekhez hasonló, nagy hazai és nemzetközi érdeklődést mutatják. A legtöbb pályamű a magyarok után spanyol, orosz, iráni, indiai alkotóktól érkezett, jött nevezés az USA-ból, Üzbegisztánból és a Fülöp-szigetekről is. A beérkezett filmek átlagos hossza 13 perc.

A Párbeszéd Háza Faludi Film és Média részlege mindig is fontosnak tartotta a mozgóképes szakemberekkel történő közös munkát, Szőts István Filmműhelyében több, mára sikeres mozgófilmes alkotó kezdte pályafutását. Ezért is külön öröm, hogy a pályaművek harmada elsőfilmes alkotás. Közülük és a filmegyetemi hallgatók által beküldött filmek közül is kikerül majd egy-egy különdíjas.

A beérkezett összesen több mint 70 órányi anyagból választotta ki a zsűri a két fő kategóriába kerülőket, online zsűrizés után pedig a nyerteseket. A versenykategóriába 36 film került, a kitekintőbe pedig 43.

A zsűriket idén is a magyar és nemzetközi filmes, fotós szakma elismert képviselői alkotják:

Filmes szakmai zsűri

Csuja László filmrendező

Dombrovszky Linda filmrendező

Lázár Kovács Ákos médiakutató

Madarász Isti filmrendező

Szabó-Nyulász Melinda animációs rendező

Fotós szakmai zsűri

Ádám Gyula fotográfus

Haris László fotográfus

Pályi Zsófia fotográfus

Szalontai Ábel fotográfus, egyetemi docens

Ökumenikus zsűri

Ingrid Glatz- Anderegg filmkritikus (Svájc)

Jean-Jacques Cunnac filmrendező (Franciaország)

Nagy Szabolcs evangélikus teológus

Szekeres Csaba filmrendező

A zsűritagok rövid bemutatása a filmszemle honlapján olvasható. A filmes és fotós szakmai zsűri mellett minden évben értékeli a filmeket a nemzetközi ökumenikus, a gimnazista és egyetemista diákzsűri is.

Az online, a faludifilmfestival.hu oldalon rendezett szemle programjában idén is verseny- és kitekintő blokkok váltják egymást. Ezekben vegyesen láthatóak magyar és külföldi alkotások. Mindennap lesznek beszélgetések: a zsűrik tagjaival, filmes szakemberekkel és a jezsuita rend tagjaival. A díjkiosztóra és a szemle záró eseményére november 20-án kerül sor. A részletes programnaptár a képen látható.

A szemle idei mottója: „Többre születtél”. Az erről készült rövid videó ITT tekinthető meg.

Forrás és fotó: Párbeszéd Háza Faludi Film és Média részleg

Magyar Kurír