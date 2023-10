Közös ügyünk az oktatás – Konferenciát rendez a Keresztény–Zsidó Tanács

– Negyedik éve szervez konferenciákat a Keresztény–Zsidó Tanács. Mi a szervezet célja?

– A nemzetközi KZST 1947-ben jött létre, a szervezet létrehozását „a holokauszt drámája indította el a keresztények szívében”, hazánkban pedig a rendszerváltozás után Paskai László bíboros kezdeményezésére jött létre tagszervezet. Ez a magyarországi keresztény egyházak, valamint zsidó vallási szervezetek képviselőinek hivatalos tanácskozó testülete. Célkitűzésük, hogy hozzájáruljanak a keresztény–zsidó párbeszéd ápolásához, egymás értékeinek jobb megismeréséhez, ezáltal a társadalmi béke erősítéséhez. A KZST jelenlegi elnöke Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának elnöke. Ez a bizottság – ahogy más országokban hívják: Iustitia et Pax – nagy hangsúlyt fektet a béke, a kommunikáció, a más felekezetekkel és más vallásokkal való kapcsolatépítésre.

– Idén is egy mindannyiunk számára fontos területre, az oktatásra koncentrál a konferencia. Kik lesznek az előadók?

– Balog Zoltán református püspök, Radnóti Zoltán főrabbi és Székely János fogja köszönteni a résztvevőket. Kivezetés beavatással, Vallási közösségek oktatási célja címmel az evangélikus egyház oktatási rendszerét mutatja be Kodácsy-Simon Eszter evangélikus egyetemi docens. A judaisztika oktatásának módszertanát mutatja be Darvas István főrabbi a Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola gyakorlatában. Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője előadása Katolikus oktatás napjainkban címmel ad összefoglalót a katolikus iskolarendszerről. Bruckner László, a Református Oktatási Szolgálat igazgatója pedig Református felelősség és szerepvállalás a magyar oktatás közfeladataiban címmel tart előadást. Szilánk Zsuzsa, a Maimonidész Zsidó Gimnázium pedagógiai programját mutatja majd be. Az idei konferencia különlegessége, hogy a református egyház kulturális elemeket is behozott a programba:, zsoltárfeldolgozásokat fogunk hallani, így is kapcsolódva a zsidó–keresztény kultúrkör közös kincseihez.

– Miben látja a konferencia jelentőségét?

– A KZST eddigi konferenciái a mindannyiunk számára fontos területeken – béke, család, kulturális gyökerek – ismertetik meg, ki-ki milyen módon van jelen, hogyan gondolkodik az adott kérdésben. Ezzel segítik egymás – és egymás értékeinek – jobb megismerését, ami elő tudja segíteni a párbeszédet, szolgálva a társadalmi béke erősítését, kialakítva az együttműködés lehetséges tereit. Ugyancsak egymás megismerését célozza, hogy a konferenciának mindig a KZST más-más tagja ad helyet. A konferencia a találkozás lehetőségét adja, a személyes kapcsolódást. Így tudjuk jobban megérteni egymást, és felfedezni a közös értékeket. A konferencia nyitott, barátságos légköre ezt közvetíti.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír