Közösségi élet és a jövő kihívásai – Piarista házfőnökök találkozóját tartották Kecskeméten

A Piarista Rend Magyar Tartományának házfőnökei éves találkozójukon a közösségi életről és a jövő kihívásairól tanácskoztak – adta hírül a rendtartomány augusztus 16-án.

Az idei összejövetelen szóba került a magyar és afrikai rendtartományok közötti lehetséges együttműködés kérdése, amelyet Serényi Tamás személyes kameruni élménybeszámolója alapozott meg, élővé és kézzelfoghatóvá téve a két kulturális és egyházi valóság közötti különbségeket és hasonlóságokat.

A megbeszélés során felszínre kerültek a lehetőségek és félelmek is, a beilleszkedés kihívásai, valamint a saját közösségek és intézmények nyitottságának kérdései.

A tanácskozáson szóba kerültek a szerzetesi életet napjainkban érintő kihívások is – Javier Cortés Soriano spanyol marista szerzetes gondolatai nyomán. A szerző szerint az intézményi gyengeség jelenség nem csupán a hivatások számának csökkenésében, hanem a belső kreativitás, a proaktivitás, a társadalmi hatóerő apadásában és a hagyomány átadásának nehézségében is tetten érhető.

A tanácskozás során a szerzetesi gazdálkodás kulturális gyökereit is elemezték a résztvevők, leszögezve, hogy a kihívások ezen a téren sem csupán technikai jellegűek. A közös gondolkodás egy evangéliumibb, a küldetést szolgáló és a közös felelősségen alapuló gazdasági kultúra meghonosítása irányába mutatott.

A házfőnökök foglalkoztak a társadalmat is megosztó polarizáció jelenségével is – Robert Aaron Wessman amerikai szerzetes tavasszal megjelent könyve nyomán.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

