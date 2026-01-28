Közösségi életből csillagos ötös – A pécsi Seraphicum ferences szakkollégium

A Szeráf (ahogy az ott élők hívják a kollégiumot), amely két éve vívta ki a szakkollégiumi minősítést, a Pécsi Tudományegyetem szinte összes karáról érkező 90 egyetemistának szolgál második otthonául.

Már a jelmondatuk is – „Ahol lelke van a helynek és helye a léleknek” – sejteti, hogy egy közösségépítésre szakosodott kollégiumról van szó. Bizonyára ennek köszönhető, hogy a kollégium népszerűsége egyre csak nő: idén háromszoros volt a túljelentkezés. Több diák is azért érdeklődött a szakkollégium iránt, mert csoporttársai ajánlották számára a helyet, ahol „mindenki köszön egymásnak a folyosón, néhány kedves szó, mosoly kíséretében”.

A programjaikkal, szakkollégiumi tanegységeikkel „az egyetemes és keresztény erkölcsi értékeket képviselő, testileg-lelkileg-szellemileg egészséges, a szakmájukban kiválóságra törekvő, ám a hétköznapi élet számtalan kihívása közepette az egészséges egyensúly kialakítására képes, magabiztos, társadalmi és interdiszciplináris párbeszédre hajló, közösségi felnőttek képzését kívánjuk támogatni” (ahogy az SZMSZ is írja), akiknek a testvéri, megtartó közösség építése ugyanolyan fontos, mint önmaguk formálása.

Egy kis ízelítő az elmúlt őszi szemeszter értékes programjaiból:

A szerdai FerencESTeken az első félévben a Nyolc Boldogság Közösség nővérei által tartott interaktív önismereti kurzus, a ferences szerzetesekkel való találkozók és a Párkapcsolati Műhely keretei között házaspárokkal folytatott párbeszédes alkalmak mellett, találkozhattak a diákok többek között Berhidai Piusz OFM ferences tartományfőnökkel és Fodor Réka, ismertebb nevén Afréka misszionárius orvossal is.

A félév kötelezően teljesítendő tanegységeként a szakkollégisták tanulhattak Szent Ferenc Naphimnuszáról, vagy megismerkedhettek a mindfulnesszel, illetőleg filmszemináriumon vehettek részt.

A szakkollégiumi státusz félévente tíz önkéntes munkaóra teljesítését is megkívánja, amelyet a hat munkacsoport egyikében kell teljesíteni. A szerteágazó feladatok között mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb álló tevékenységet, a közös munka során pedig összekovácsolódhatnak az eltérő karokra járó kollégisták.

A félévet Veni Sanctéval indították, melyet közös kerti vacsora és tánc követett. Emellett megrendezték az újakat köszöntő ismerkedési estet és a mentorestet, járt a kollégiumban a Mikulás, volt egész estés szentségimádás, adventi koszorúk készítése, láthatatlan színház két evangéliumi rész alapján, énekeltek a diákok a székesegyházi rorátén, volt kerti sütögetés, csocsóbajnokság, társasozás, közös sportolás, túrázás, filmnézés, szánkózás, kiscsoportozás.

Ebben a félévben is folytatódtak az egyéni, segítő beszélgetések Sólyom Bea lelkigondozó, család- és párterapeutával, aki kéthetente látogat el hozzájuk a Kilátó Ferences Metálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálatának budapesti központjából. Idén a félénkebb fiatalokat támogató „Merj randizni!” programnak is helyet adtak az ő vezetésével.

A félév kiemelkedő eseménye volt a kollégium első külföldi zarándoklata, amely során Szabó Péter és Gács Paszkál ferences szerzetesek vezetésével ellátogattak Szent Ferenc életének fontosabb helyszíneire: La Vernára, Greccióba, Spoletóba és természetesen Assisibe is. A hat napos út egyszerre volt a testet, a lelket és a közösséget építő esemény. Az Assisibe vezető 12 km-es gyalogtúra, valamint az Eremo delle Carceri remeteséghez vezető hosszú kaptató során konkrétan megtapasztalhatóvá vált a közösség húzóereje, amiért a szabad ég alatt tartott szentmisében adtunk hálát. Különleges esemény volt az esti rózsafüzér a hívőktől hemzsegő Angyalos Boldogasszony-bazilikában, amely a Porziunculát veszi körül, amelynek egyik tizedét a kollégium diákbizottsági elnöke imádkozhatta elő magyarul.

Továbbá részt vettek a San Damianó-i templom esti vecsernyéjén, és Greccióban a karácsonyi miserend szerinti szentmisén, amelynek a végén még szaloncukorral is meglepték a diákokat a szervezők. Esténként könnyedebb, lazulós programok, társasozás, kártyázás, táncolás és beszélgetések fűzték szorosabbra az ifjú zarándokok között kialakuló baráti kötelékeket. A társaság annyira összerázódott az út végére, hogy az itthon maradottak meghívásával még egy jó hangulatú, fényképnézegetős After Assisi estet is szerveztek.

A Szeráf lakói valódi élő közösséget alkotnak, amire elég két példát felidézni az első félévből.

A Veni Sancte utáni kerti agapét mindig figyelemre méltó gördülékenységgel szervezi meg a Diákbizottság: a szentmisén való szolgálat (ministrálás, zenélés, felolvasás) mellett megfőznek 100-120 személyre, ünnepélyesen megterítenek a quadrumban, majd vacsora után elmosogatnak. „Idén arra lettem figyelmes, hogy egyszer csak elpakolták az asztalokat, hozták a hangfalat, és jó hangulatú, közösségi körtáncokba kezdtek. Meghatottan néztem és fényképeztem őket az emeleti ablakból, és másnap ki is posztoltam a Facebookra, hogy aki csalódott a mai fiatalságban, ugorjon be hozzánk egy órácskára, és máris visszanyeri a hitét bennük” – emlékszik vissza Rizmayer Rita, a Collegium Seraphicum igazgatója.

„Mikuláskor pedig az történt, hogy a Mikulás segédjei olyan bőkezűen osztották a szaloncukrot (az egyéb, Szeráf logóval ellátott ajándékok mellett), hogy gyorsan megcsappantak a készletek, és látszódott, hogy bizony nem lesz elég mindenkinek. Ekkor az első két sorban ülő szeráflakók, akik ezt észrevették, elkezdték visszahordani a szaloncukraikat, így a végén nemhogy mindenkinek jutott, hanem még maradt is. Ez volt a mi kis »csodálatos szaloncukor-szaporításunk«. Nagyon büszke voltam rájuk” – számol be egy másik esetről az igazgatónő.

A következő félévben az állandó programok mellett sor kerül majd a második szaknapra, amelyen a kollégisták az interdiszciplinaritás jegyében bemutatják egymásnak saját tudományos témájukat, mintegy főpróbaként a TDK-ra, OTDK-ra. Továbbá harmadik alkalommal rendeznek majd véradást is.

Forrás és fotó: Collegium Seraphicum

