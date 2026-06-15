Krisztus köztünk – Ikonosztáziont és úti keresztet áldottak meg Nyírmeggyesen

Az ünnepi eseményen a görögkatolikus hívek mellett szép számmal vettek részt római katolikus és református testvérek, valamint a környező filiákból érkezett zarándokok is. Az új ikonosztázion, az úti kereszt, a szertartás és az azt követő megemlékezés példás összefogásnak és közösségépítő áldozatvállalásnak köszönhetően valósulhatott meg.

Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a liturgia kezdetén megáldotta a képállványt, a végén pedig az úti keresztet.

Az ikonosztázion alapképeit a kárpátaljai származású Bíró Péter festette, a többi ikont Janka Gábor atya készítette; a képállvány elkészítése és faragványai Gergely József és Bartha Gábor keze munkáját dicsérik.

A keresztet a nyírmeggyesi hívek adományából állították közös munkával.

A Szent Liturgián homíliájában a főpásztor az ősi keresztény és görögkatolikus köszöntések teológiai mélységéből kiindulva leszögezte: az egész keresztény élet alapvető igazsága Krisztus jelenléte a mindennapokban.

Szocska Ábel püspök részletesen bemutatta az újonnan felállított ikonosztázion szentírási jelentőségét, amely bár elválasztja a hajót a szentélytől, valójában megjeleníti hitünk szent hagyományát és az evangélium szavait.

A titkos vacsora is zárt, szent valóság, ahol az Úr Jézus az apostolaira bízta a legnagyobb titkot: önmaga jelenlétét a kenyér és a bor színében – emlékezetett a főpásztor.

Majd kiemelte a Krisztus-ikon sajátos üzenetét: a templomudvaron elhelyezett új úti kereszt ugyanezt az áldozatot és üzenetet hirdeti a templom falain kívül is, s arra emlékeztet, hogy Krisztus ma is közöttünk él.

A szertartás végén Magyar László parókus köszöntötte a megjelenteket, és felidézte a közösség több mint másfél évszázados vágyát, amely öt évvel ezelőtt valósulhatott meg, amikor az egyházmegye támogatásával, a Magyar Falu Program pályázati forrásából, önkormányzati segítséggel és a hívek adományaiból saját kápolnát kapott a leányegyházközség, Nyírkáta filiája.

Hálával emlékezett vissza az 1980-as évek küzdelmeire, amikor a római és görögkatolikusok összefogtak a község református lakóival, hogy együtt templomot építsenek, amely később a római katolikus testvérek tulajdonába került.

Külön megköszönte a református testvérek akkori befogadó szeretetét, akik a templom elkészültéig a saját közösségi házukban biztosítottak helyet a katolikus szentmisék és liturgiák számára.

A parókus bemutatta a jelen lévő papságot, köztük Papp Zoltán mátészalkai esperes-parókust, Kicsák János nagydobosi parókust, Bakancsos Sándor hodászi parókust, Kerezsi János kántorjánosi parókust, valamint Zoltán György fődiakónust és Szikora Gábor püspöki titkárt.

A liturgia zárásaként a társegyházközségek és a testvérfelekezetek képviselői is kifejezték jókívánságaikat. Pótor László helyi református lelkipásztor Pál apostol szavaival kért áldást a jelenlévőkre, kiemelve, hogy a békesség fejedelme szenteli meg a híveket, és a golgotai keresztből áradó bűnbocsánat teremti meg a valódi békességet Istennel és egymással.

A római katolikus hívek nevében Taskó Gábor köszöntötte a főpásztort, kifejezve örömét, hogy az együtt használt szakrális tér folyamatosan szépül és gyarapodik.

A gyermekek műsora után Fülöp Attila egyházközségi képviselő-testületi tag mondott köszöntőt.

Az egyházi szertartást követően a közösség átvonult a helyi művelődési házba, ahol szeretetvendégséggel folytatódott az ünneplés.

Beszédében Szondi Csaba polgármester többek között kiemelte: a különböző felekezetek tagjait összeköti a közös Krisztus-hit, a szeretet és az egymás iránti felelősség, az önkormányzat pedig a jövőben is készséggel támogatja a példás összefogást tanúsító egyházközséget.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír