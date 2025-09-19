Krízisközpontot nyitott az egyházmegyei karitász Pécsen

A megnyitón Besenczi Zsolt pécsi karitászigazgató a Katolikus Karitász küldetését, egyházmegyei történetét mutatta be a jelenlévőknek.

A Pécsi Egyházmegyében már az országos Karitász 1991-es újbóli megalapítását megelőzően alakultak szegénygondozást végző csoportok, Cserháti József pécsi püspök felkérésére – ismertette az igazgató, aki méltatta a Pécsen elsőként a kertvárosi plébánián megalakult csoport napjainkban is intenzív szerepvállalását.

A Katolikus Karitász önkéntesek hálózatára épülő intézmény és szolgálat. Hazánkban 700 településen működik karitászcsoport, melyekben összesen mintegy 8000 önkéntes tevékenykedik. A Pécsi Egyházmegyében 40 önkéntescsoport munkáját koordinálják, 2025 januárja óta pedig a hajléktalanellátásban szerepet vállaló Remény Háza is működik.

A most átadott központban a krízishelyzetbe kerülő rászorulók, hajléktalanok, szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű emberek elsősorban adományok által történő támogatását végzik személyes, emberközpontú kapcsolaton keresztül – olyan közösségi térben, ahova jó érzéssel térhet be a rászoruló, mert emberi voltához méltó módon fogadják és segítik a központ munkatársai. A segítségnyújtás minden esetben a szociális intézményekkel történő szakmai együttműködés keretében történik.

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntőjében hangsúlyozta: Istennek minden ember életéről van egy álma, ugyanakkor megengedi, hogy ez az álom ne valósuljon meg. Bizalommal fordul felénk, ránk bízza a döntést életünk kérdéseiben, aztán bárhogy alakul is a sorsunk, ő velünk van.

A mi közös Atyánk az egyes embert a közösségre bízta rá, a teljes közösséget pedig minden egyes emberre. Ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk egymásért, ami a Karitászban ölt testet – mondta a főpásztor. – Életünk végén, az utolsó ítélet alkalmán mérlegünk a karitász mérlege lesz: hogy hogyan bántunk másokkal, akiket Isten ránk bízott, észrevettük-e a rászorulókat, és segítettünk-e nekik.

A karitász ugyanis nemcsak az Egyház küldetéséhez, hanem a mi személyes életünkhöz is hozzátartozik. Életünk békéje azon múlik, hogy az Istentől kapott jót továbbadtuk-e, vagy „ránk romlott” a jóság.

A sok keserű életnek „a rájuk romlott szeretet” az oka, melytől csípős a szó és a gondolat. Ők azok, akikkel nem szeretünk találkozni, mert szavaikból a bántás és a keserűség, a zavar, a botránykeltés és a lejáratás szándéka árad. „Adjunk hálát Istennek, hogy a szeretetszolgálat küldetését megélhetjük, egyben kérjük Isten gazdagító áldását, hogy ez a ház a remény és a szeretet otthona legyen” – zárta köszöntőjét Felföldi László püspök.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír