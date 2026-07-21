Küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ – Véget ért az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó

A július 16. és 19. között zajló egerszalóki találkozó első napján Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye karitászigazgatója tartott elmélkedést; a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

A találkozó első napjáról részletes beszámolót ITT olvashatnak.

Július 17-én, a lelkigyakorlat második napján tartották a hagyományos beszédet a szalóki tónál, melyet Lengyel Donát ferences atya mondott.

Felidézte: az első, 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján.

Minden katolikus ember bizonyos fokon ferences – fogalmazott a szerzetes. – Szent Ferenc betlehemet épített, hogy közelebb hozza az emberekhez a megváltás művét, ezért mondhatjuk, hogy a betlehemet szemlélve lélekben egy kicsit ferencesek leszünk.

Ferenc halála előtt két évvel egy lelkigyakorlat alkalmával megkapta a stigmákat. Ő volt az első, aki Krisztus szent sebeit igazoltan viselte, és ajándéknak tekintette, példát adva mindannyiunknak – emelte ki Lengyel Donát OFM.

Délután két fiatal tanúságtételét hallgatták meg a jelenlevők.

Szabó Gréta korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta: korábban félt a szentgyónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a Mustármag vezetőképzőt – sok mindent tanult, ami beépült mindennapi életébe.

Sas-Birincsik Gergely hitének gyökereiről vallva elmondta: vallásos nevelést kapott, s egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban, ministránsként; emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. A vezetőképzőn sokakkal került kapcsolatba, akik megerősítést adtak, segítik a kapcsolat építését Istennel.

Ezt követően fát ültettek a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére.

Az esti szentmisét Pehm Gilbert Antal mutatta be. Prédikációjában Szent Ferenc örökségét állította középpontba, hangsúlyozva:

az evangéliumi életet maga az evangélium tudja értelmezni, s ez minden egyes napra érvényes.

Az irgalmasságot tanulnunk kell, egyre jobban megismerve Istent Jézus Krisztusban, és megismerve magunkat.

Ferenc is ezt az utat járta, és élete végére lett szentté.

Az esti program folytatásában Troncatti Szent Mária életét felelevenítő színdarabot mutattak be.

Szombaton Szent Ferenc Kisnővérei vezették a reggeli imádságot és az azt követő kerekasztal-beszélgetést.

Délután Tóth Péter szalézi diakónus tartott előadást Isten dicsőítésének üdvösségszerző jelentőségéről. Ha ez életformánk részévé válik, közelebb kerülhetünk az Úrral való teljes találkozáshoz – mondta.

A szalóki találkozó meglepetésvendége a program életrehívója, a századik életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal, és buzdító szavakat intézett hozzájuk.

A Rád Találtam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be.

Szentbeszédében az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt. A találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és áldani tudjuk őt – mondta. –

A Jézussal való találkozás gyógyít és erőt ad.

A Szentírás számos személyes találkozást ír le, ahol örökre megváltozik valami.

Jézust a találkozáskor egyetlen dolog érdekli: szeretem-e őt. Erre akkor tudok igent mondani, ha először engedem, hogy ő szeressen engem.

A szombat esti szentmise fáklyás körmenettel zárult.

Az egerszalóki találkozó utolsó napján, vasárnap Darányiné Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgatták meg a résztvevők.

A záró szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régiófelelős mutatta be. A zenei szolgálatot a Szalók Band látta el.

A lelkipásztor elmondta: korábban számos alkalommal volt a találkozó részese, különféle feladatokban. Örömét fejezte ki, hogy most Kármelhegyi Boldogasszony búcsúünnepén szólhat a hívekhez.

A Kármel-hegy a Szentföldön található, a szó jelentése: Isten szőlőskertje. Ezen a területen számos remete élt, akikből később az istenkeresők közössége lett – ismertette; majd úgy fogalmazott: „Ma Egerszalókon valamennyien egy kicsit kármeliták vagyunk, mert

az ő hívására vagyunk itt.”

Isten szőlőskertjében nincs helye a szeretetlenségnek, mert kiszorítja Istent. Ahol Isten jelen van, ott béke és jóság van. Pax et bonum – ez Szent Ferenc közösségének iránymutatása. A szívünkben is ennek kell jelen lennie, mert

küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ.

A szentmise végén Vízi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense megköszönte a szervezést segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egri érsek támogatását.

Végül a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette: 2027-ben is lesz szalóki találkozó, július 15. és 18. között.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Balogh Ferenc

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír