Külhoni magyar tannyelvű oktatási intézményeknek gyűjtött adományt a Szent László Társulat

A határon túl élő magyar családok gyermekei számára az anyanyelv és a kultúra megőrzésének fontos színtere az iskola, óvoda. Czibolya Gábor vezetésével a Szent László Társulat és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori hallgatóiból szerveződött önkéntesek 35 budapesti iskolában és egyházközségben szervezték meg a gyűjtést.

Összesen 7,8 tonna adomány – édesség, mesekönyv és játék – jött össze, amit 50 fő válogatott és csomagolt dobozokba. A segítségben részt vett a Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiójának 8 önkéntese is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kisebb konvojokat indított útra a három határon túli területre. Az adományokat gyűjtő intézmények egy-egy képviselője is elkísérte a szervezőket, hiszen a személyes kapcsolat, az ilyenkor kialakuló baráti beszélgetések minden tárgyi segítségnél többet jelentenek a kisebbségben élő honfitársainknak.

Délvidéken az ajándékok gyermekotthonokba kerültek, a Lurkó házakba (Hajdújárás, Óbecse, Kutaspuszta) és egy iskolába Moholon. Néhány csomagot a zentai plébánia oszthatott ki rászoruló családoknak.

A felvidéki Feleden a gyerekek műsorral kedveskedtek, majd a következő települések oktatási intézményei vették át a csomagokat: Feled, Almágy, Ajnácskő, Balogfalva, Tajti, Csíz, Péterfala, Pálfala, Rimaszombat, Bátka, Détér, Gesztete, Rimaszécs. Innen kelet felé indult tovább a konvoj, ahol intézmények és néhány család részesült az ajándékokból. A körút állomásai: Kassa, Pólya, Szolnocska, Kisgéres, Örös, Bodrogszerdahely, Ágcsernyő és végül Perbenyik, ahol egy anyaotthon kapott segítséget. Az adományt kísérők a környékbeli gömöri iskolák és óvodák képviselőivel is találkoztak.

Partiumban az értacsai és gálospetri óvoda és iskola kapott adományokat, valamint néhány család Székelyhídon. Nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert került a Szentháromság Gyermekotthonba Gálospetribe, amely Böjte Csaba atya hálózatához tartozik. Az adományosztó körjárat Szatmárnémetiben fejeződött be, itt fogadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Szent László Társulat képviselőit Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, a romániai katolikus püspöki konferencia szociális kérdésekért felelős tagja.

Szöveg: Fórika-Kovács Regina

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír