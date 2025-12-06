Bemutatták Győrben a Graduale Urbis új kiadását és a Fragmenta albumot

Az esemény kezdetén Tóth Konstantin OSB perjel köszöntőjében hangsúlyozta: Kelemen Áron OSB munkája egyszerre folytatja a bencés tudományos hagyományokat, és új fejezetet is nyit azokban. A perjel méltatta Áron atya kutatását, amelynek eredményeként létrejött a Graduale Urbis, s amely méltóképpen illeszkedik olyan történelmi elődök sorába, mint Jedlik Ányos vagy Czuczor Gergely.

A kötetet Mátéffy Balázs teológus méltatta, majd Kelemen Áron OSB rendkívül informatív előadást tartott az órómai énekhagyományról – arról az archaikus római liturgikus gyakorlatról, amely „a komponált liturgikus zenét megelőző lektorénekben” gyökerezik.

Mi az órómai ének?

Az órómai ének a római katolikus liturgia legősibb, ma ismert zenei hagyománya, amely közvetlenül megelőzi a közismert gregorián éneket. A 6. és 7. század körüli Rómában volt használatban, jóval azelőtt, hogy a „gregorián” névvel fémjelzett énektípus elterjedt volna Európában. A gregoriánhoz hasonlóan ez is egyszólamú, hangszerkíséret nélküli (monodikus) ének, amelyet latin nyelven énekeltek a szentmiséken és a zsolozsmákon. Azonban dallamai, ritmikája és előadásmódja eltér a később egységesített gregorián stílustól.

Az órómai ének egy archaikusabb, néha meditatívabb, máskor pedig sokkal díszesebb, melizmatikusabb – azaz egy-egy szótagon több hangot is éneklő – hangzásvilágot képvisel. Valódi „időhíd” a nyugati kereszténység legkorábbi, ránk maradt liturgikus gyakorlatához. Kelemen Áron atya kutatásai teszik lehetővé, hogy ez az elfeledett kincs ne csak könyvekben, hanem élő zenében is megszólalhasson.

A műfaj finom, diszkrét szépsége

Az órómai ének különlegessége abban rejlik, hogy „nagyon diszkrét műfaj”: a dallam nem önmagáért szól, hanem teret enged a szövegnek és a liturgia elmélyülésének. Ez a finomság jelenik meg a most bemutatott Fragmenta albumon is, amely – Áron atya szavaival – „a figurális ábrázolások mögött lepotyogó vakolat alól előbukkanó ornamentális töredékeket” igyekszik hallhatóvá tenni. A felvétel szándékosan a liturgikus év „semminek tűnő”, csendes pillanatait ragadja meg.

A kutatói munka nemzetközi visszhangja egyre nő: az album és a Graduale Urbis iránt amerikai egyetemek részéről is jelentős érdeklődés mutatkozik, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen már a második disszertáció készül Kelemen Áron munkáját felhasználva.

Adventi készület órómai énekkel

A nap ünnepi lezárásaként a résztvevők órómai énekes szentmisén vehettek részt advent első vasárnapjának előestéjén a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban, melyet Major Fulgent OSB celebrált. A liturgia méltó és felemelő lezárása volt annak az eseménysornak, amely egyszerre szólt zenei felfedezésről, tudományos eredményekről és a bencés hagyomány újjáéledéséről.

Tóth Konstantin OSB perjel záró gondolatában áldást és további szakmai sikereket kívánt Kelemen Áronnak „az egyházi zene kutatásában és a győri bencés kutatótanárok újabb nemzedékének képviseletében”.

Az alábbi videóra kattintva az eseményről készült rövid riportot tekinthetjük meg.

A Graduale Urbis kapható a Győri Bencések boltjában, valamint megrendelhető online a collegiummusicumjaurinense@gmail.com címen.

Forrás és fotó: Győri Bencések

