Láss mögé! – Kiállítás nyílt a legszegényebb magyar faluban készült képekből

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csenyétén készített képek és a hozzájuk tartozó szövegek belülről láttatják a nyomorúság embertelenségét, de a benne élők emberségét is.

Paradox, hogy éppen a társadalomból kitaszítottakra nézve leljük meg az emberi sorsoknak azt a legbelső halmazát, ahonnan senki sem száműzhető.

Hogy amikor a szegényt látjuk, (újra) rádöbbenünk, hogy az emberségből, az emberi mivoltból minden ember kirekeszthetetlen. Bár szükségeink különböznek, összetartozásunk szükségszerű. Az „aki megszorul, kiszorul” törvénye átverés, a tehetetlenség pedig nem más, mint illúzió: egymásért cselekedni születtünk.

Épp ezért a reményről szólnak Majoros Árpád Csaba fotoriporter képei és Mátrai Roxána írásai. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak kiállítása a 300 leghátrányosabb helyzetű magyar községben indított „Felzárkózó települések” program támogatásával jött létre.

Az ország legszegényebb falujában, Csenyétén készült képekről és az azokat kísérő szövegről Jármy Éva, a solymári művelődési ház munkatársa azt mondta: neki ezek a közösség, a család és a hit erejéről mesélnek, olyan találkozásokról, melyek segítenek egy kicsit nyitottabb szemmel járni. Felidézte, hogy még a kiállítás rendezése idején egy a terembe betérő vendégtől azt hallotta: megdöbbent, hogy ezek a fotók Magyarországon készültek. „Mielőtt mögé látnánk a dolgoknak, először észre kell vennünk őket” – Jármy Éva úgy vélte, Majoros Árpád és Mátrai Roxána munkája ebben segít másokat.

A Láss mögé! című kiállítást Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke nyitotta meg. „Ilyen képeket nem lehet »csinálni« Csenyétén” – fogalmazott beszéde elején, arra utalva, hogy a nyomorúság mellett a fotókon megmutatkozó bensőségességet csak az képes láttatni, aki valóban jelen van az emberek között.

Majoros Árpád fotográfus látásmódja olyan „szűrő”, amely ebből a valódi jelenlétből fakad: szépnek látja a családokat, és ők megszépülnek, jónak látja őket, és valóban jók lesznek.

Mátrai Roxána írásainak pedig megelevenítő erejét emelte ki Vecsei Miklós: segítségükkel a sem Csenyétén, sem a nyomorban nem járatos látogató el tudja helyezni a fotókat és azok szereplőit, történetükben képes látni őket. „A jelenlét arról szól, hogy mi vegyülünk el, mi integrálódunk. És utána lehet képeket csinálni. Ha az ember szeret, akkor a mellette lévők gyógyulnak, és ha rajongva szeret, akkor meggyógyulnak körülötte” – mondta Vecsei Miklós.

A tárlat kiemelt eleme egy installáció, mely két, egymás mögé illesztett képből áll. A „fedőképen” világos háttér előtt egy fiatal, szélesen mosolygó, barna bőrű lány látható, alul az ismert divatszlogen: United colors of Benetton. A hátsó képen ugyanaz a roma lány szerepel, ám immár nem „steril” grafikai elemek között, hanem a testvérei körében, romos házuk tornácán. Az installáció – és a kiállítás – címe: Láss mögé!

Vecsei Miklós az installáció kapcsán elárulta: szíven üti a kép főhősének látványa, hiszen ha a lány mondjuk Amerikában született volna, nagy valószínűséggel hatalmas összeget kapna a fotóért, ügynökök egyengetnék a karrierjét – ám ez a lány nem Amerikában született. Épp ezért nekünk a Szent Pál-i kérdést kell jól megválaszolni: Mid van, amit nem kaptál? „Enélkül a válasz nélkül nincs társadalmi változás. Lehetetlen a változás akkor, ha nem tudjuk pontosan, hogy

azok az emberek, akikről ezek a képek készültek, ugyanolyan egyediek, és ugyanúgy egyetlen van belőlük a világon a hétmilliárdból, ahogyan belőlünk – csak nincs ügynökük, és nem oda születtek, mint szerencsésebb társaik”

– fogalmazott a miniszterelnöki biztos. Hozzátette: fontos, hogy a társadalomnak a jóléti erkélyen elhelyezkedő tagjai induljanak el mások felé, ők legyenek jelen, és vegyék észre először azokat az értékeket, amelyeket észrevenni érdemes.

Végül Majoros Árpád köszöntötte a résztvevőket, és megköszönte a Máltai Szeretetszolgálat kollégáinak munkáját. Mint mondta: nélkülük ez a tárlat nem született volna meg, hiszen az ilyen jellegű alkotást csak egy összetartó és egymás számára is jelen levő csapat munkája teszi lehetővé. Elárulta, hogy a csenyétei képeket több, a szegénységgel és a cigánysággal kapcsolatos előzetes „belső képe” előzte meg, melyek jó vagy rossz, keserű vagy épp örömteli tapasztalataiból, élményeiből formálódtak. A fotográfus arra kérte a vendégeket: a megtekintett fotókat ők is helyezzék a bennük élő, meglévő képeik mellé.

Mátrai Roxána felvételről, rádiójáték-szerű előadásban szólt a megnyitó vendégeihez: többek között azt mesélte el, hogy az itt kiállított képeket ajándékképpen azok is megkapták, akikről készültek. „Egy édesapának is adtunk belőlük, aki a válásuk óta nem találkozott a fiával. A neki adott képen most nap mint nap viszontláthatja őt, amíg a család sorsa másként nem alakul.”

Többen a családjukkal, egészen kicsi gyermekekkel is érkeztek a kiállításra. A hely még kissé kicsinek is bizonyult: a Solymárról vagy távolabbról idelátogató vendégek csak kissé feltorlódva nézhették a képeket. Ám a szoros közelség ezen az estén mégsem a kényelmetlen oldalát mutatta. A fotók nem tolakodnak – a látogatók sem tették. Nemcsak néztek s láttak, hanem találkoztak is. Elvégre aki remél, nem zárul magába.

A Láss mögé! című fotókiállítás február 25-ig megtekinthető a solymári Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár épületében. A belépés díjtalan.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence



Magyar Kurír