Latin-amerikai és karibi energiaügyi vezetőkkel találkozott Leó pápa

A találkozóra a 2022-ben elindított, egyháziakat és világiakat egyaránt megszólító „Építsünk hidakat!” kezdeményezés keretében került sor, melynek tevékenysége a latin-amerikai társadalom különböző szereplői közti hidak építésétől a területi szükségleteken át a Föld mint közös otthonunk gondozására és a tisztességes munkára vonatkozó törekvésekig terjed.

XIV. Leó pápa első Urbi et Orbi áldásakor mondott beszédében arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd és a találkozás révén építsenek hidakat, illetve hogy népként működjenek együtt a béke érdekében. Ennek a gondolatnak megfelelően került sor január 24-én, szombaton délelőtt a Vatikánban egy szinodális találkozóra, amelyen egy kis csoportnyi, Latin-Amerikában és a Karib-térségben működő energia- és kritikusásványianyag-ágazatbeli üzleti vezető vett részt.

„Építsünk hidakat!”

A 2022-ben elindított „Építsünk hidakat!” kezdeményezés keretében ez volt a hetedik találkozó, amelyet a Pápai Latin-Amerika Bizottság koordinált a Ferenc pápa által rábízott küldetés részeként, Robert Prevost akkori bíborossal, a bzottság elnökével (a mai XIV. Leó pápával) együttműködve. A kezdeményezés célja a befogadás hídjainak építése az egyetemekkel; a megbékélés hídjainak építése a szakszervezetekkel, az üzleti szövetségekkel és a szervezett közösségekkel, valamint a testvériség hídjainak építése a regionális püspöki és egyházi konferenciákkal.

Szinodális találkozók

Az Építsünk hidakat kezdeményezés – küldetése megvalósítása érdekében –magában foglalja az adott területek szükségleteire és a közös otthonunk, a Föld gondozására, valamint a tisztességes munkára vonatkozó törekvések figyelmes megismerését. Emellett a területen működő különböző szervezetek közös társadalmi tisztánlátását is segíti a pápák társadalmi tanításának fényében, valamint az igazságos átmenet felé vezető folyamatok elindításával.

Eddig hat szinodális találkozóra került sor Amerika-szerte és a Vatikánban püspökök és a különböző szereplők között:

1. a püspökök és a tudósok között a Latin-Amerikai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CELAM) 2022-ben tartott ülésének keretében;

2. Ferenc pápa és az amerikai, afrikai és ázsiai egyetemi hallgatók között a Vatikánban 2022–ben és 2023-ban;

3. Ferenc pápa és a latin-amerikai és karibi egyetemi rektorok között a Vatikánban 2023-ban;

4. a latin-amerikai és karibi püspökök, szakszervezetek, üzleti szervezetek és szervezett közösségek között a CELAM 2024-es ülésének keretében;

5. Észak-, Közép- és Dél-Amerika, valamint Ibero-Amerika (az amerikai kontinens azon országainak és területeinek összessége, ahol a spanyol vagy a portugál a domináns nyelv) püspökei és egyetemi rektorai között, akiknek XIV. Leó pápa videoüzenetet küldött a 2025-ös Rio de Janeiró-i tanácskozásukra;

6. Észak-, Közép- és Dél-Amerika püspökei, szakszervezetei, üzleti szövetségei és szervezett közösségei között 2025-ben az USA püspöki konferenciájának szervezésében.

Hogyan tovább?

Ezen találkozók eredményeként javaslat született arra, hogy Latin-Amerika és a Karib-térség három szektora találkozzon a Szentatyával, és párbeszédet folytassanak a bíborosok által megfogalmazott igényekről és törekvésekről, amelyeket közlemények formájában a Szentszék sajtóközpontja jelentetett meg. Ezek a következők voltak: Az élet egy hajszálon függ (CELAM, 2024. december 9.) és a Felhívás a klímaigazságosságra és a közös otthonunkra (CELAM, Afrikai és Madahaszkári Püspöki Konferenciák Tanácsa (SECAM) és Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetsége (FABC), 2025. július 1.).

A Pápai Latin-Amerika Bizottság január 24-re hívta össze a hetedik találkozót, hogy párbeszédet építsen a béke érdekében a kritikus ásványkincsektől függő gazdasági fejlődés okozta feszültségek, valamint a társadalmi és a klímaigazságosság iránti felhívás közepette, mint a mindenki számára megteremtendő bőségben élt élet feltétele (vö. Jn 10,10). A találkozóra üzleti vezetők egy kis csoportját hívták meg, hogy osszák meg nézőpontjukat a latin-amerikai és a karibi szektort fenyegető veszélyekről és lehetőségekről, továbbá hogy közösen elmélkedjenek arról, mi várható, mit ösztönözhetnek és mit remélhetnek

Leó pápa átvette a stafétabotot

A találkozót eredetileg egy évvel korábbra, 2025. január 24-re tervezték Ferenc pápával. Az akkori szentatya egészségi állapota miatt azonban elhalasztották Prevost bíboros, a Pápai Latin-Amerika Bizottság elnökének kérésére. Leó pápa magánaudienciája előtt a csoport közös reggelire gyűlt össze, amelyet a Pápai Latin-Amerika Bizottság szervezett az üzleti vezetőknek.

