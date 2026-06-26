Légy részese a csodának! – Támogasd a Csipkebokor Katolikus Udvart a Művészetek Völgyében

A Csipkebokor Katolikus Udvarba Taliándörögdön a Kossuth utcában, a katolikus templommal szemben lehet majd betérni.

„Szeretnénk, ha a fesztivál forgatagában lenne egy udvar, ahol bárki megállhat. Ahol lehet pihenni, kérdezni, nevetni, alkotni, imádkozni, vitatkozni, zenét hallgatni, vagy egyszerűen csak jelen lenni” – szól a rövid meghívó.

Az adományokat az Adjukössze magyar adománygyűjtő oldalon várják.

Miért gyűjtenek?

A Csipkebokor Katolikus Udvar nem egyszerűen egy programhelyszín. Olyan nyitott találkozóhelyet szeretnének létrehozni a Művészetek Völgyében, ahol a hit, a művészet, a közösség és az őszinte párbeszéd egyszerre kap teret.

A programok között lesznek:

– keresztény meditációk és táncmeditáció

– előadások és beszélgetések

– papi hivatásról szóló alkalmak

– „Szólj be a papnak!” beszélgetés

– püspöki kérdezz-felelek

– kézműves programok és szabadfestés

– storytelling-workshop

– kiállítások

– szerzetesi borkóstoló

– koncertek és közösségi esték

A délelőttök az elcsendesedést segítik; napközben az alkotásé, a találkozásé és a beszélgetésé a főszerep; esténként pedig a zene és a közösségi élmény ad lehetőséget arra, hogy sokféle ember kapcsolódhasson egymáshoz.

Egy hely, ahol szabad kérdezni

A Csipkebokor Katolikus Udvarban nem kész válaszokat akarnak osztani, hanem teret szeretnének adni az őszinte kérdéseknek.

A fesztiválra érkezők közül sokan talán nem templomi közegből jönnek. Nekik is szeretnének olyan helyet kínálni, ahol biztonságban kérdezhetnek, bekapcsolódhatnak, vagy akár csak megpihenhetnek.

Hogy mire fordítják az adományokat, annak részletezését is meg lehet találni az adománygyűjtő oldalon található részletesebb tájékozatóban.

A Csipkebokor Katolikus Udvar színes programkínálata elérhető a Művészetek Völgye honlapján és a 72tanitvany.hu/csipkebokor oldalon is.

Forrás és illusztráció: Hetvenkét Tanítvány Mozgalom

Magyar Kurír