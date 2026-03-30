Legyél Krisztus hiteles hangja! – Görögkatolikus diakónust szenteltek Nyíregyháza-Borbányán

„Tanúi lehettek annak, hogy az imák meghallgattatnak” – mondta a Nyíregyházi Egyházmegye legújabb diakónusa, köszönetet mondva mindenkinek a jelenlétéért életének ezen a fordulópontján.

Dévai Marcell hivatásához méltó módon indult el ezen az úton: az őt idáig elkísérő, támogató családjának, rokonainak, barátainak és a klerikusoknak kijáró hálája mellett megfogalmazta a bocsánatkérés szavait is.

Beszédében kispapsága alatt választott jelmondatára utalva hangsúlyozta: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)

Kifejtette, hogy egyes biblikusok szerint az örök élet nem csupán a jövőhöz tartozik, hanem már itt a földön elérhető mindannyiunk számára, ha megismerjük és megtartjuk Jézus Krisztus tanításait.

„Mostantól én is lehetőséget kapok, hogy hirdessem szertartásainkon és életem példájával is Jézus Krisztus tanítását. Ezért diakónusi szolgálatom kezdetén engedjék meg a kedves testvérek, hogy bocsánatot kérjek. Bocsánatot azért, ha valakit életem rossz példájával esetleg távol vittem Istentől, bocsánatot azért, ha valakit megbántottam, nem felebaráti szeretettel fordultam hozzá. Kérem, bocsássanak meg nekem. Kedves testvérek! Én is megbocsátok mindenkinek, mindazoknak, akik tudva vagy tudtukon kívül, akarva vagy akaratlanul bántottak engem” – hangzottak az alázat szavai.

Köszönőajándék gyanánt Marcell egy jelképes, mégis kézzelfogható felajánlást tett: olyan tartósélelmiszer-utalványt nyújtott át Szocska Ábel atyának, mellyel a főpásztor hat rászoruló családot tud támogatni. A szolgáló szeretet gesztusának eme jele híven tükrözi Marcell szociális érzékenységét, hiszen már hosszabb ideje a nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központ vezetője.

A szentelési szertartásra tizennégy, Dévai Marcellhez szorosan kötődő római és görögkatolikus paptestvér, két diakónus és rengeteg szeminarista jött el, hogy együtt imádkozzanak érte azon a helyen, ahol felnőtt, s ahol egykori parókusa, Janka György atya mellett valósággá formálódott elhívása: Nyíregyháza-Borbányán.

A megyéspüspök – a szentelendőt maga mellé állítva homíliája idejére – az evangéliumban hallott szavakat idézte beszéde elején: „Uram, ha itt lettél volna…” (Jn 11,21)

A főpásztor rámutatott, hogy ez a mondat mindannyiunk életében elhangzik sorsfordító pillanatokban, betegségek vagy tragédiák idején, amikor úgy érezzük: Isten távol van.

Ahol Jézus nincs jelen, ott nincs valódi élet

– hangsúlyozta Szocska Ábel püspök. Kifejtette, hogy nemcsak testi, hanem lelki értelemben is lehetünk halottak: a hazugságok, a bűnök vagy a reménytelenség „sziklasírba” zárhatnak minket.

„Lehet egy családi tragédia is, amikor úgy érezzük, meghalt a lelkünk, s bár a mindennapi feladatainkat tesszük, belül mégis halottak vagyunk. De ha az ő szavát meghalljuk, képes bennünket felemelni, mert ő a lélek halott állapotából is képes életet adni – fogalmazott a főpásztor. – Már földi életünkben megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor Jézus megszólít bennünket. Szava reményt, vigasztalást, életet ad.”

Közvetlenül Marcellhez fordulva jelölte ki az új diakónus útját. Feladatul adta neki, hogy legyen tanúja Krisztus hatalmának, és vigasztalja azokat, akik a mai világban reményvesztettek.

Legyél Krisztus hiteles hangja! Azok az emberek, akik veled találkoznak, Krisztus szavát hallják általad.”

A megyéspüspök nem hallgatta el a szolgálat nehézségeit sem. Figyelmeztette Marcellt, hogy a keresztény élet áldozatvállalással jár, és aki tanúságot akar tenni, annak fel kell készülnie a megpróbáltatásokra, az esetleges gúnyra vagy el nem fogadásra is. De biztosította őt: Krisztus soha nem hagyja el szolgáját a bajban.

Végezetül a hívekhez fordult, kérve őket, hogy imáikkal és segítő szeretetükkel támogassák az új diakónust.

A szentelésen a püspök a Szentlélek kegyelmét hívta, majd Dévai Marcell diakónust felruházta az egyházi rend ezen fokozatát szimbolizáló liturgikus öltözékekkel.

A Szent Liturgián az újszentelt immár diakónusként szolgált tovább.

A szertartás végén Janka György parókus köszöntötte a vendégeket, kifejezve közössége örömét, hogy újabb szolgálattevőt adhatott az Egyháznak.

Szocska Ábel megyéspüspök – eddigi szolgálati helyén megtartva – a Nyíregyházi Görögkatolikus Parókia diakónusává nevezte ki Dévai Marcellt.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír