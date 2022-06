Legyetek az Egyház befogadó arca! – Véget ért Rómában a Családok X. Világtalálkozója

Hazánkat tizenegy fős küldöttség képviselte Marton Zsolt püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságnak elnöke vezetésével, emellett a Családok Jézusban Közösségből is érkezett két házaspár Rómába. Több külhoni egyházmegyéből, a munkácsiból, a nagyváradiból és a temesváriból is voltak jelen magyarok, részt vett egy Fokoláre Mozgalomhoz tartozó magyar házaspár is Szerbiából.

Amint beszámoltunk róla, a világtalálkozó szerda este a családok fesztiváljával vette kezdetét a Szentatya jelenlétében. A június 23. és 25. között megrendezett teológiai-pasztorális konferencián Ferenc pápa szándékának megfelelően gyakorlati jellegű megszólalások, többnyire kifejezetten tanúságtételek hangzottak el házaspároktól, mindössze három pap tartott előadást. Szerdán a Lateráni Palotában, a római püspöki palota kertjében Mozart és Schubert műveiből adott koncertet a FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, akik a nyitófesztiválon is a zenét szolgáltatták.

A magyar küldöttség csütörtökön ebédidőben felkereste a Pápai Magyar Intézetet, ahol Németh Norbert rektor vendégszeretetét élvezhették.

Csütörtök este különböző római plébániák látták vendégül a küldötteket. Minket, magyarokat a portugálokkal, a mozambikiakkal, egy Máltáról és egy Milánóból érkezett házaspárral együtt a tiburtinai Szent Romano mártír plébánián fogadtak sok szeretettel. A leginkább az Óbudai lakótelep környékére emlékeztető egyházközösségbe zömében Dél-Olaszországból származó hívek járnak. A plébániát egy chilei atya vezeti, aki Afrikába szeretett volna menni misszionáriusnak, helyettese Haitiről származik. Olasz és angol nyelvű programmal készültek, egy kis imádsággal, énekléssel és finom itáliai falatokkal. A portugálok, a mozambikiak, sőt még mi is dalra fakadtunk, aztán az O sole mio és más dalok is felcsendültek a plébános jóvoltából, úgyhogy a tánc nemzetközi nyelve is összekötötte a pünkösdi hangulatú esemény résztvevőit.

A szombat reggel szentségimádással kezdődött, ebbe akár magyarul is be lehetett kapcsolódni online, mivel az MKPK Családügyi Bizottsága a világtalálkozó társszervezője, A Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma kérésére megjelentette az imádság magyar nyelvű szövegét. Ez ITT található.

A konferencia zárónapjának témája Az életszentség útja volt. Hogy miként játszhat ebben a család szerepet, arra a világtalálkozó védőszentjeinek, Boldog Luigi és Maria Beltrame Quattrocchinak életén keresztül világított rá a nap előadása. A római egyházmegye (a másik társszervező) családpasztorációs tevékenységének megalapozóiról Francesco Beltrame Quattrocchi, a legkisebb gyermekük, Enrichetta felnőtt korában örökbefogadott fia beszélt először. A biomérnök Francesco Beltrame Quattrocchi szerint az egyszerűségében nagyszerű házaspár családi sejtje, amelybe a nagyszülők is beletartoztak, úgy épült fel, mint minden egyes sejt, amely sokszorosítja önmagát, saját egyedi mivoltát, megvédi magát a külső, káros behatásoktól, ugyanakkor nyitott a pozitív ingerek befogadására és mindenekelőtt képes arra, hogy az üzeneteit kifelé közvetítse. Ugyanilyen sejt az egyszeri ember is, amely nem arra teremtetett, hogy egyedül éljen – tette hozzá. Kifejezte tiszteletét Luigi és Maria vendégszeretetéért, hiszen bárki bármilyen okból és bármikor kopogtatott az ajtajukon, mindig ajtót nyitottak. „Gyermekkori emlékem, hogy ott ülök római otthonuk étkezőasztalánál, a via Depretisben, ahol jelenleg is lakom, a telefon (vezetékes!) pedig mindig megszólalhat, készen áll a rászorulók segítségére”.

Andrea Bicchiega és Patrizia Marchegiani nem ismerték személyesen a Beltrame Quattrocchi házaspárt, hiszen azután születtek, hogy mindkettejük meghalt. Eltérő vérmérsékletű és neveltetésű emberekként főként a monostorok és remetelakok árnyékában felnőtt Patrizia bizonytalanodott el abban, hogy átlépjék-e a házasság küszöbét. Együtt elzarándokoltak Luigi és Maria sírjához, azért épp az övékhez, mert Patrizia édesapja nagy tisztelőjük volt, mindig magánál hordta a fényképüket a tárcájában. Amikor hazafele menet betértek egykori otthonukba, ahol legkisebb gyermekük, Enrichetta lakott, ők is megtapasztalták azt a nyitottságot, ami Beltrame Quattrocchiékat jellemezte. Ott, Luigi és Maria lakásában bizonyságot kaptak arról, hogy a házasság szentséghez vezető út. Később újra az ő alakjuk segítette a párt, ugyanis hiába szerettek volna gyermeket kezdettől, és a Gemmeli klinikán hiába állapították meg, hogy mindkettejükkel minden rendben van, mégis hiába vártak hónapokat, éveket, nem történt semmi, már csak a mesterséges megtermékenyítésben bíztak. Ekkor felfénylett előttük Quatrocchiék tanúságtétele, akik nem vetették el legkisebb lányukat akkor sem, amikor az orvosok azt mondták, hogy 99% esély van rá, hogy anya és lánya is meghaljon a várandósság miatt, amely komoly vérzéssel is járt. Ezáltal megerősítve Andrea és Patrizia elálltak az orvosi beavatkozástól, és inkább az örökbefogadás mellett döntöttek, három éve nevelik Robertet.

Boldog Luigi és Maria ereklyéje végig jelen volt a VI. Pál teremben és a Szent Péter téren tartott misén is.

A Beltrame Quattrocchi házaspár élettörténetéről bővebben ITT olvashatnak.

A délelőtt folyamán egy egyesült államokbeli házaspár a mindennapi családi életben való megkülönböztetésről beszélt, egy paraguayi a friss házasok lelki kíséréséről. Nagyon megerősítő volt az indonéziai Agnes Sandra Wigianti és Taufiq Hidayat tanúságtétele: Taufiq muszlim, és mivel az iszlám törvényei értelmében muszlim férfi nem vehet el keresztény nőt, feleségének el kellett hagynia keresztény vallását. A nő azonban nem bírt elszakadni gyökereitől, és újra gyakorolni kezdte katolikus hitét. Férjét a családja arra akarta ösztönözni, hogy elváljon tőle, de ő nem volt rá hajlandó. Huszonegy év házasság után a mostani húsvétot ünnepelhették először együtt katolikusként, miután Taufiq is megkeresztelkedett.

Még ennél is nagyobb hatást gyakorolt a résztvevőkre a libanoni származású, de Ausztráliában élő Daniel és Leila Abdallah tanúságtétele. Három gyermeküket és éppen 13. születésnapját ünneplő unokahúgukat Ausztrália történetének egyik legszörnyűbb autóbalesetében halálra gázolták: az ittas és bedrogozott sofőr háromszorosával ment a megengedett sebességnek. A három életben maradt és az azóta világra jött gyermekükkel színpadra álló család arról tett tanúbizonyságot, miként tudtak megbocsátani a gyilkos sofőrnek, aki – mint Jézus bibliai gyilkosai – nem tudta, mit cselekszik. A baleset napja, február 1-je a megbocsátás napja lett Ausztráliában Ezt a csodálatos megbocsátó szeretetet a konferencia közönsége felállásával és könnyeivel tisztelte meg.

A konferencia végén bemutatták azt a könyvet, amely Beltrame Quattrocchiék mellett több szent házaspár életéből is ízelítőt nyújt. A Giovanni Scifoni színész-rendező által standupszerűen prezentált ajánlóból kiderült, azért jó a szenteket tekinteni példaképnek, és nem a hősöket, mert a hősök azzal szembesítenek minket, hogy ők milyen kiválóak, és mi mennyi mindent nem tudunk, ám a szentek megvallják, hogy nem tökéletesek, ezért hasonlóak hozzánk, és akár mi is követhetjük a mintájukat.

A Családok X. Világtalálkozója a Szent Péter téren bemutatott szentmisével zárult, amelyen a láthatóan nehezen közlekedő Ferenc pápa mondott szentbeszédet, de a szertartás főcelebránsa az előzetes tervekkel ellentétben nem ő, hanem Kevin Farrell bíboros volt.

„Ti, házastársak, amikor Krisztus kegyelméből családot alapítottatok, mindannyian meghoztátok ezt a bátor döntést: nem a magatok érdekében használjátok a szabadságot, hanem arra, hogy szeressétek azokat az embereket, akiket Isten mellétek helyezett – mondta el a Szentatya más gondolatok mellettt homíliájában. –Ahelyett, hogy »szigetként« éltetek volna, »egymás szolgálatába« álltatok. Így kell megélni a szabadságot a családban! Nincsenek »bolygók« vagy »műholdak«, amelyek mindegyike a saját pályáján halad. A család a találkozás, a megosztás, a magunkból való kilépés helye, hogy befogadjuk a másikat és közel legyünk hozzá. Ez az első hely, ahol az ember megtanul szeretni. Ezt sose felejtsétek el: a család az első hely, ahol az ember megtanul szeretni.”

A szentbeszéd teljes magyar fordítása ITT olvasható.

A családoknak missziós megbízást is adott Ferenc pápa, amelynek szövegét a találkozó hivatalos képével nemcsak a találkozó résztvevőinek, hanem a szentmisén résztvevő valamennyi hívőnek és érdeklődőnek szétosztottak. A küldetés szövege így zárul:

„Legyetek egy testvériesebb világ magjai!

Legyetek nagy szívű családok!

Legyetek az Egyház befogadó arca!

És kérlek benneteket, imádkozzatok,

mindig imádkozzatok!

Édesanyánk, Mária, siessen segítségetekre,

amikor fogytán a borotok,

legyen társatok a szótlanságnak és a megpróbáltatásnak az idején,

segítsen benneteket együtt járni feltámadt Fiával!”

A küldetés szövegének magyar fordítása ITT található.

(A hivatalos kép ikon változatát a világeseményre érkezettek ajándékként megkapták szombat délelőtt, hogy otthon is együtt imádkozhassanak körülötte. A kép Ivan Rupnik Rómában élő, szlovén származású jezsuita mozaikművész alkotása.)

A szentmisén Kevin Farrell bíboros bejelentette, hogy a családok következő találkozója Ferenc pápával a családok jubileuma lesz, amelyet Rómában fognak megrendezni a 2025-ös szentév részeként, a Családok XI. Világtalálkozójára pedig 2028-ban kerül sor. Utóbbi esetében még nem lehet tudni, hogy mi lesz a helyszín.

A Családok X. Világtalálkozójának résztvevői az esemény zárásaképp közösen vettek részt a Szent Péter téren június 26-án az Úrangyala imádságon, amelyet Ferenc pápa vezetett. A magyar családküldöttség nagy része azonban a Szent István-körtemplomban volt jelen. Mindszenty József hercegprímás címtemplomában, a Santo Stefano Rotondóban minden hónap utolsó vasárnapján magyar nyelvű szentmisét mutatnak be, amelyet ezúttal Marton Zsolt püspök celebrált. A szentmiséről hamarosan külön cikkben számolunk be.

A világtalálkozó teológiai-pasztorális konferenciáján elhangzott tanúságtételekből jópárat az elkövetkezendő fél évben közzéteszünk teljes egészében, magyar fordításban.

Szerző: Agonás Szonja

A pápai szövegeket fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican.va, Agonás Szonja, Családok X. Világtalálkozója (képernyőfotók)

Magyar Kurír