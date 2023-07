Legyetek szentek! – Befejeződött az idei görögkatolikus liturgikusének-tábor Debrecenben

Évről-évről egyre többen jelentkeztek ebbe a táborba, és nem volt ez másként most sem: idén nyolcvan gyermek vett részt a programon. Emiatt is kellett új helyszínt választania a szervezőknek, hiszen a debreceni Metropóliai Hivatal és a Szent Miklós Szolgálóház már kicsinek bizonyult. További újításokat is kigondoltak a csoportvezetők, hiszen már figyelni kell arra is, hogy a többség a kezdetek óta, tehát ötödik alkalommal vesz részt ebben a táborban, amelynek szellemi atyja Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

Aki most volt itt először, a tropárokat és kontákat tanulhatta egész héten, ám a középhaladók már sztihirákat is gyakoroltak, a haladók pedig olyan szóló részeket sajátíthattak el, ami egyfajta felkészítés, „képesítés” arra, hogy a szertartásokon kántorizálhassanak – árulta el a főpásztor, és megjegyezte, hogy a haladók között már középiskolások is voltak, mert idén már nem volt korhatáros a jelentkezés, hiszen a 14 év felettiek is nagyon vágytak ide. „Megnyugvás látnom, hogy ez nemcsak egy tábor a sok közül, hanem jövőépítés, hiszen egy-egy ilyen alkalom kitermeli a jövő görögkatolikus énekeseit, akik már gyerekként megszeretik ezeket az énekeket” – hangsúlyozta a metropolita, aki erre az évre egy kis kuriózummal is készült a gyerekeknek.

Talán mindenki jól ismeri a Legyetek jók, ha tudtok! című film ikonikus betétdalát, amelynek olasz nyelvű szövegét fordította le, illetve gondolta újra a főpásztor, kifejezetten erre az alkalomra. Az éneket a délelőtti csoportos foglalkozások után Nemes Józseffel közösen tanították meg a gyerekeknek, hogy a tábort lezáró hangversenyen tökéletesen szóljon.

A Lautitia Kóruscsalád karnagya elárulta, a metropolita nagyon sokat dolgozott azon, hogy magyaros legyen a szöveg és ritmikailag passzoljon a dallamhoz, így lett a jól ismert refrén kezdő sora az, hogy „Legyetek szentek!”

„Egy nagyon kicsit én is besegítettem: a tábor előtt összeültünk és kipróbáltuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Kocsis Fülöp vágya volt, hogy ez megvalósuljon, de be is jött, mert a gyerekek láthatóan nagyon élvezték a próbákat” – mesélte Nemes József, aki hozzátette, hogy különféle hangszerekkel tarkították az előadást. Ez szintén Kocsis Fülöp ötlete volt, és nagyon is hasznos elgondolás, hiszen ez is rengeteget fejleszt egy gyerek muzikalitásán. A Lautitia karnagya egyébként a kezdetektől figyelemmel kíséri a liturgikusének-tábort és örömmel tapasztalja, hogy a „jó bornak nem kell cégér”, tehát önmagáért beszél az, hogy egyre csak nő a táborozók létszáma.

Nemes József úgy fogalmazott: ahol az éneklés ennyire központi szerepet kap, az csak jó lehet, arról nem beszélve, hogy a tábor elősegíti a Szent Liturgiák magasabb szintű zenei szolgálatát. A gyerekek ugyanis a hétköznapokban beülnek a szertartásokra, végigéneklik, de ez előbb-utóbb ez rutinszerűvé válik. Ám akik eljönnek egy ilyen táborba, és megtapasztalják a liturgikus dallamok zenei élményét, azok számára más köntösbe bújnak ezek az énekek és más lelkiséggel is vesznek majd részt ezután a liturgiákon.

A záróhangverseny előtti napon a Metropóliai Hivatal aulájában ismét bemutatták a gyerekek a Dániel-játékot, amelyet a tábor szakmai vezetője, Bubnó Tamás Liszt Ferenc-díjas karnagy tavaly tanított be először. A Dániel próféta csodálatos élettörténetét elmesélő liturgikus játékon közreműködött a Szent Efrém Férfikar.

