Legyetek a világ sója és világossága – A doni hősökért mutattak be szentmisét Ráckevén

Hazai – 2026. február 11., szerda | 12:58
Szentmisével, városi megemlékezéssel és koszorúzással ért véget a Doni Hősök Emléktúra ráckevei állomása február 8-án. A kétnapos eseményt Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész szervezte és vezette; a programon a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának mintegy hetven honvéd tisztjelöltje vett részt.

A programsorozat második napja vasárnap reggel a Ráckevei Keresztelő Szent János-plébániatemplomban celebrált szentmisével kezdődött, amelyet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mutatott be. Prédikációjában hangsúlyozta: a katona hivatása nem csupán a haza szolgálata, hanem bajtársai iránti felelősség vállalása is, különösen a nehéz, háborús helyzetekben. Felidézte a Don-kanyarban 1942-ben és 1943-ban harcoló magyar katonák sorsát, rámutatva a megannyi hősies életpéldára, de azokra a hiányosságokra is, amelyek a magyar hadtörténelem egyik legmegrázóbb tragédiájához vezettek.

A tábori püspök felolvasta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének üzenetét is, amelyben a katonai vezető a leendő tisztek felelősségére hívta fel a figyelmet: a parancsnokok feladata a katonák kiképzése, felszerelésük biztosítása és legelsősorban életük védelme. A honvédség fejlesztése és a kiképzés a béke megőrzését szolgálja, ugyanakkor a katonáknak készen kell állniuk minden helyzetben és körülményben a szolgálatra – állt a levélben.

Homíliájában Berta Tibor a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben elhangzó „ti vagytok a föld sója és a világ világossága” tanításra utalva beszélt a keresztény ember és a katona felelősségéről. Mint fogalmazott, a „só” az összetartó erőt jelképezi, amely képes közösségeket formálni és megőrizni az emberséget a legnehezebb helyzetekben is. A katonai ordinárius arra buzdította a jelenlévőket, hogy hivatásukban és mindennapjaikban is legyenek egymás számára erőt adó, világító példák, akik képesek meglátni egymásban Isten képmását.

A szentmise után városi megemlékezést és koszorúzást tartottak a doni katasztrófa hőseire és áldozataira emlékezve. Beszédet mondott Deák Tibor, Ráckeve polgármestere, valamint Kovács László vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese. Az ünnepségen koszorút helyeztek el a ludovikás tisztjelöltek és a jelenlévő szervezetek képviselői, köztük Berta Tibor katolikus tábori püspök is. A ráckevei programok zárásaként a résztvevők az Árpád Múzeumban helytörténeti és második világháborús kiállítást tekintettek meg.

