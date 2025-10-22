Lehozzuk a csillagokat az égről – Átadták a megújult planetáriumot Egerben

A csillagvizsgáló, amely Eger egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága, évente több mint ötvenezer látogatót fogad. Ennek mintegy kétharmada általános és középiskolás diák, akik számára különösen fontos, hogy a tanulás élményszerű legyen.

A planetárium segítségével nemcsak a csillagos égbolt titkai tárulnak fel, hanem időben és térben is utazhatunk, sőt akár egy másik bolygóra is „leszállhatunk”.

Az ünnepélyes átadón köszöntőt mondott Pajtókné Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora; Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes; Vida József professzor, valamint Forgács Balázs, az Utazóplanetárium Kft. ügyvezetője mint kivitelező.

Az eseményen jelen volt többek között Gömöri László alpolgármester; Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója; Hernádfői Csaba, az egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont igazgatója; Balogh Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója, valamint Sóskuti Dóra, az egri Tourinform iroda vezetője.

A csillagvizsgálóban a hosszú hétvégén négy napon át különleges programokkal várnak mindenkit korosztálytól függetlenül!

