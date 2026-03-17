Lélektől lélekig – Bátorító üzeneteket juttatott célba a Pécsi Egyházmegye kórházlelkészsége

Hazai – 2026. március 17., kedd | 9:38
A betegek világnapja minden évben arra irányítja a figyelmünket, hogy a nehézségek esetén nem maradhat senki sem magára. Az orvosi ellátás mellett sokszor egy kedves szó vagy gondolat adhat erőt a betegeknek a további küzdelemhez. Ez adta az ötletet a Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség pécsi önkéntesei számára, hogy március 11-től üzenetküldésre épülő kampányt szervezzenek.

Az egyházmegyei kórházlelkészség önkéntesei február folyamán arra kérték a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházba és a pécs-belvárosi templomba betérőket, hogy beteg embertársainkat bátorító, reményt adó rövid üzeneteket írjanak a pécsi székesegyház külső-belső részleteit megörökítő, művészi igénnyel készült képeslapokra.

A pécsi klinikára (volt Honvéd Kórház) járó önkéntesek március 11-én juttatták el az üzeneteket tartalmazó lapokat az ortopédia, a reumatológia, az immunológia és a rehabilitációs osztály betegeihez, akik szívesen fogadták a kedves gondolatokat és bátorító sorokat. 

A Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség ezúton is háláját és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik írtak egy-egy üzenetet, imát vagy jókívánságot.

Ezek a lélektől lélekig érő apró figyelmességek ugyanis ténylegesen erőt adtak beteg embertársainknak.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Pécsi Egyházmegyei Kórházlelkészség

Magyar Kurír

#egészségügy #egyházmegyék #önkéntesség #pasztoráció #szolidaritás

