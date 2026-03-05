Léleküdítő találkozások hónapról hónapra Balatonalmádiban a Mária Rádióval

„Gyors, mobil, anonimitásra ítélt világban élünk, ahol egy lelkigyakorlat kiváló alkalom lehet arra, hogy észrevegyük, hogy az életünk gépkocsijában nem csupán gázpedál van, hanem bizony fék is. A lelkigyakorlat nagyszerű lehetőség arra, hogy a lelkünk utolérje önmagát.”

(Schindler Mátyás atya)

Az AlmáDialógus – ahogy a neve is mutatja – a párbeszéd helye is egyben, amelynek alapját az egymás megismerése iránti vágy, egymás értékeinek elismerése és a különbözőségek elfogadása, tiszteletben tartása jelenti.

Az ökumené jegyében nemcsak katolikus, de más egyházakhoz tartozó, ismert és nagyra becsült lelkivezetőket is rendszeresen meghívnak, hogy közös gondolkodásra, dialógusra sarkallják a híveket.

Az AlmáDialógus korábbi lelkivezetője volt többek között Bábel Balázs érsek, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Martos Levente Balázs püspök, Székely János püspök, Varga László püspök, Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, Steinbach József református püspök, Berhidai Piusz ferences tartományfőnök, Böjte Csaba ferences szerzetes, Farkas István Lupus piarista szerzetes, Hofher József jezsuita szerzetes, Lukovits Milán ferences szerzetes, György Alfréd kamilliánus tartományfőnök, Pigler Mónika Míra domonkos szerzetes, Schindler Mátyás pap, vallástudományi bölcsész, mentálhigiénés szakember.

A lelkigyakorlatok témája mindig új és mindig aktuális – a Mária Rádió éves, illetve havi tematikáit követi.

A három nap kellően intenzív: a lelkivezetők gondolatébresztő előadásai mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás, gyónási lehetőség, szentmise (vagy istentisztelet) és kirándulás is színesítik a programot. A lényeg és a hangsúly azonban a személyes kapcsolat elmélyítésén van – Istennel, az imádság által.

„Az Isten utáni vágyunk éltet bennünket itt a földön, amely az imádságban teljesedik ki. Az imádkozó szív, az Istent szemlélő szív imája, csendje, Istenhez fordulása a mennyország előíze számunkra – kóstoló az Istennel való mennyei párbeszédbe, életközösségbe, az örök életbe. Ez a lelkigyakorlatok célja: az istenkapcsolat elmélyítése, imádság, odafigyelés, befogadás. Megpróbálunk Istenre hangolódni, s a szemlélődő szív, lélek odafigyelésével engedjük, hogy átalakítsa életünket, lelkünket, szívünk ritmusát a teremtő Isten” – fogalmaz György Alfréd kamilliánus szerzetes.

A lelkivezetők kiemelik annak fontosságát, hogy a személyes élettörténetek is megszólaljanak akár a gyónás, akár a kiscsoportos vagy személyes beszélgetések során. Nem egyszer éjszakába nyúló beszélgetések indulnak, ahol nemcsak egymástól, de önmagunkról is sokat tanulhatunk és akár életreszóló barátságok is szövődhetnek.

Gyökössy Endre református lelkész szavaival élve „a közösség terapeutikum”: a többieket hallgatva saját problémáink is gyakran más megvilágításba kerülnek, tanulunk egymástól küzdést, elfogadást, egymásra figyelést, de épp így derűt, nevetést egyaránt. Jó felfedezni, hogy nem vagyunk egyedül a gondunkkal, bajunkkal; néha elég egy jó szó, amely megvigasztal, megerősít.

Sokszor beteg, magányos, szorongó, kiutat kereső emberek érkeznek a lelkigyakorlatra, és a harmadik nap végén lélekben megerősödve, boldogan, a gondokat letéve, vagy azok elhordozásában segítséget kapva térnek haza. Az eddigi közel ezer résztvevő elismerő szavai biztatnak a folytatásra.

Forrás és fotó: Mária Rádió

Magyar Kurír