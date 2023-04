Lelkinap fiataloknak a máriaradnai kegyhelyen

A lelkinap kezdetén a több mint 250 fiatalnak lehetősége volt arra, hogy a szentgyónás által kiengesztelődjön Istennel és embertársaival. Majd 11 órától szentmisén vettek részt, amelyet Szabó Tiberiu egyházmegyei ifjúsági lelkész, temesvár-józsefvárosi segédlelkész mutatott be. Koncelebráltak az egyházmegye különböző plébániáiról érkezett papok, akik a fiatalokkal együtt érkeztek a kegytemplomba.

A szentmisét követően Pál József Csaba temesvári megyéspüspök is csatlakozott a fiatalokhoz, és a továbbiakban velük együtt vett részt a lelki programon.

A liturgia zenei szolgálatát Andreea Bodroghi máriaradnai kántor, valamint a temesvár-józsefvárosi magyar gyermekkórus látta el, Maskulik Alpár, Miklós Renáta Notre Dame szerzetesnővér és Ninacs János vezetésével.

Homíliájában György Zoltán aradgáji plébános üdvözölte a jelenlévőket, akik azért jöttek el, hogy ráhangolódjanak, lelkileg felkészüljenek a szent ünnepre; elmélkedjenek arról, hogy mit tett Jézus, és mit kell nekünk, híveknek tennünk, hogy kimutassuk iránta való szeretetünket.

„Ti is tapasztaljátok, hogy vannak olyan tennivalók, amiket az ember csak kötelességből végez, vagyis ha rajtunk állna, valójában nem tennénk meg. Viszont sok olyan is van, amit az ember szívesen, örömmel, lelkesen, szeretettel végez, nem kell hogy kényszerítsék rá. Jézust lehet így is, lehet úgy is szolgálni. Ti eljöttetek, itt vagytok, bár lehet, hogy lett volna más programotok. Jézus ma is arra hív, hogy szívvel-lélekkel végezzük feladatainkat, mert őt akarjuk követni. A kereszt Jézus irántunk való szeretetét juttatja eszünkbe. Ő megmutatta konkrét tettekkel, hogy mennyire szeret minket. Tulajdonképpen amikor szívvel-lélekkel akarjuk őt követni, viszonozzuk Jézus nagy szeretetét.”

Szilvágyi Zsolt pasztorációs helynök, temesvár-józsefvárosi plébános román nyelven szólt a résztvevőkhöz.

Ha röviden szeretnénk összefoglalni, mit jelent kereszténynek lenni, úgy is fogalmazhatnánk, hogy Jézust követni. Jézus nyomdokán járva sok lépést teszünk. Én most csak háromra hívom fel a figyelmet, amit úgy gondolom, hogy ti is gyakoroltatok a nagyböjt alatt – mondta a püspöki helynök, majd három fiatal közreműködésével bemutatta a három lépést: imádság, lemondás és jó cselekedetek.

A továbbiakban a fiatalok nagyböjti olimpián vettek részt, amely különböző kihívásokból állt. Az egyes feladatokat tizennégy állomás keretében kellett teljesíteniük a résztvevőknek. Ebéd után a fiatalok a máriaradnai kegytemplom mögötti magaslaton lévő kálvária stációinál imádkoztak együtt, a fohászokat a különböző plébániák állították össze.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír