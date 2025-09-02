Lelkinappal hangolódtak a tanévkezdésre a váci Szent Mihály Intézményfenntartó munkatársai

A program a hagyományokhoz híven idén is szentmisével kezdődött a váci székesegyházban. A szentmisén Csáki Tibor nagymarosi plébános mondott szentbeszédet.

A lelkinap a PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpontban folytatódott, ahol Dobszay Benedek OFM adott lelki muníciót az intézményekben végzendő munkához.

Puskás Balázs, a Szemif főigazgatója nyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen sok esemény, siker és kihívás köthető az elmúlt időszakhoz, illetve arról beszélt, miben szeretne még inkább előrelépni a szeptember 1-jétől már hivatalosan is Szent Mihály Intézményfenntartó néven működő váci EKIF.

Előadásában Dobszay Benedek – aki az egyházi gyermekvédelem ügyét is előmozdító Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tudományos munkatársa – kiemelte, hogy a gyermekvédelem kérdését onnan kell indítani, hogy ki az ember. Emberségünk alapja sok mindennek, az Istennel való kapcsolatunknak is. „Ezt az emberséget kaptuk az Istentől, hogy vele kapcsolatban legyünk. Ha valaki emberséges ember egy munkahelyen, akkor az kirívó, az misszió” – hangsúlyozta a ferences szerzetes.

A nap folyamán személyes és kiscsoportos megosztásra is volt lehetőség.

