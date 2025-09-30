Lengyel–magyar konferenciát tartottak a veszprémi érseki palotában

Hazai – 2025. szeptember 30., kedd | 15:44
2

Vitéz Boleszláv és Közép-Európa születése címmel nemzetközi tudományos konferencia zajlott szeptember 25–26-án, a Szent Mihály-napok keretében Veszprémben, az érseki palotában a Veszprémi Főegyházmegye, a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány közös szervezésében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ReCall projektje keretében.

Ezer éve, 1025-ben koronázták meg Lengyelország első királyát, Vitéz Boleszlávot az általa alapított lengyel egyházi és állami székhelyen, Szent Adalbert temetkezési helyén, Gnieznóban. A konferenciát a lengyelországi évfordulós megemlékezésekhez kapcsolódva szervezték meg Veszprémben, hiszen Magyarországon és Lengyelországban is ehhez a városhoz köti a történeti emlékezet Boleszláv Árpád-házi Judittól született fiát, Veszprém herceget.

A konferencia két napja során cseh, lengyel és magyar történészek előadásait hallgathatta meg a közönség a nemrégiben felújított érseki palota díszes ebédlőjében.

A látogatók megtekinthették a lengyel és magyar állam kezdeteit bemutató és párhuzamba állító Lengyelország–Magyarország – Az első királyok című ismeretterjesztő kiállítást is.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

