Lengyel–magyar konferenciát tartottak a veszprémi érseki palotában

Ezer éve, 1025-ben koronázták meg Lengyelország első királyát, Vitéz Boleszlávot az általa alapított lengyel egyházi és állami székhelyen, Szent Adalbert temetkezési helyén, Gnieznóban. A konferenciát a lengyelországi évfordulós megemlékezésekhez kapcsolódva szervezték meg Veszprémben, hiszen Magyarországon és Lengyelországban is ehhez a városhoz köti a történeti emlékezet Boleszláv Árpád-házi Judittól született fiát, Veszprém herceget.

A konferencia két napja során cseh, lengyel és magyar történészek előadásait hallgathatta meg a közönség a nemrégiben felújított érseki palota díszes ebédlőjében.

A látogatók megtekinthették a lengyel és magyar állam kezdeteit bemutató és párhuzamba állító Lengyelország–Magyarország – Az első királyok című ismeretterjesztő kiállítást is.

