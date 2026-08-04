Leó pápa augusztusi imaszándéka a városok evangelizálásáért

A Pápa Imavilághálója vatikáni alapítvány keretében – amelynek a jezsuita rend a gondnoka – a világ mintegy száz országában több tízmillióan imádkoznak együtt naponta a Szentatya által minden hónapban megfogalmazott imaszándékokért.

A Szentatya augusztusi imaszándéka: A városok ismerjék meg az evangéliumot!

Imádkozzunk, hogy sikerüljön a nagyvárosokban annak új formáját megtalálni, hogy hirdessük az evangéliumot, mert a városokat gyakran személytelenség és magány jellemzi. Ismerjük meg a közösség létrehozásának kreatív útjait.”

XIV. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában.

Július 31-én tették közzé az augusztusi „Imádkozz a pápával” videót, amelyet a Pápa Imavilághálója készített.

Imájában

Leó pápa arra kéri a Jó Pásztort, aki „utcáinkon és tereinken jár”, hogy „lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe”, és „csendben kísérje a milliókat”, akik „a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét”.

A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a „szabadság és a lehetőségek” helyei, „az anonimitás és az elszigeteltség tereivé” is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet „termékeny talajt” biztosíthat az evangélium hirdetéséhez.

A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek „egyszerű és szeretetteljes gesztusokat”, és ezt együtt tegyék – egy olyan közösségként, amely „előrehalad”, és jelenléttel és testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen.

Ma a világ népességének közel 45 százaléka városi környezetben él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja.

A Pápa Imavilághálója A Pápa Imavilághálóját (korábban Imaapostolkodás) 1884-ben alapították Franciaországban, Jézus Szent Szíve lelkiségéből kiindulva, François-Xavier Gautrelet SJ kezdeményezése alapján. Eredetileg a fiatal jezsuiták képzését szolgálta, de hamar elterjedt az egész világon mint az Egyház küldetését szolgáló apostolkodás. 13 millióan csatlakoztak hozzá abban az időben. 1915-ben létrejött az ifjúsági tagozata, amely ma Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalomként ismert. Ferenc pápa 2020 decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024 júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy mindennap úgy éljenek, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi imaszándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az Egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra összpontosítsanak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Pope’s Worldwide Prayer Network

Videó: The Pope Video/The Pope's Worldwide Prayer Network

Magyar Kurír